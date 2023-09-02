قبلان: لا بديل عن الحوار لإخراج البلد من أزمته

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، أن “لا بديل عن الحوار لإخراج البلد من أزمته”.

وقال في حديث لـ”الجمهورية”: “الأزمة الداخلية وصلت إلى مرحلة باتت معها شديدة التعقيد، الحوار هو السبيل الأسلم للحسم الايجابي وبلورة حلول. واستغرب كيف أنّ هناك من لا يريد الحوار في الداخل، ولا يريد للخارج أن يتدخّل، ويريد أن يقاتل المبادرة الفرنسية، إذاً ما هو البديل؟ ممنوع الحوار بالداخل وممنوع تدخّل الخارج، ماذا يريدون لا نعرف. الوضع أشبه بما كان سائداً في العام 1988”.

وأضاف قبلان، “هناك من يحاول أن يخرب علاقة قوات اليونيفيل بأبناء الجنوب، هذه العلاقة عمرها 45 سنة من التعاون والصداقة، وتطورت إلى مصاهرات بالعشرات. هناك من يريد أن يحوّل اليونيفيل إلى مشروع مشكل مع الناس”.

وتابع، “أنا على يقين أنّ أبناء الجنوب لن يقبلوا بأن يكونوا مشروع مشكل مع القوات الدولية، لأنّهم يعتبرون هؤلاء الجنود هم رسل سلام، وهم بالحدّ الأدنى شاهد على الاعتداءات الاسرائيلية والخروقات البرية والبحرية والجوية. هناك عقول شيطانية تسعى لأن تخرب هذه العلاقة، ولكن وعي أبناء الجنوب أقوى من هذه الشياطين”.