كيف تواكب مخيمات لبنان الحرب؟

يتابع الفلسطينيون في مخيماتهم بلبنان ساعة فساعة تطورات الحرب على غزة، ليس بسبب القضية المشتركة فقط، بل كذلك بسبب صلات القربى التي تربط كثيرين من اللاجئين في لبنان بذويهم في مخيمات غزة والضفة الغربية. وفي مخيّم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحمل حياة شحادة هاتفها الخليوي، وعينها على التلفزيون، وهي تنتظر خبراً أو رسالة من ابنتها العالقة مع أولادها الثلاثة في قطاع غزة بعدما انقطعت أخبارهم لأسبوع.

وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن حياة شحادة (69 عاماً): «منذ أن بدأت الحرب في غزة وأنا في حالة قلق. أستيقظ عند الساعة الثالثة أو الخامسة فجراً، وأشغّل التلفزيون». وتضيف: «لا أبكي على ابنتي فحسب، بل على أهالي غزة كلّهم». وتضيف، بينما يلهو أحد أحفادها على الأرض قربها: «أتكلم معها أحياناً، تقول لي فقط إنها بخير»، إذ لا تستطيع استخدام الهاتف مطولاً في ظل صعوبة شحن البطارية جراء انقطاع التيار الكهربائي في القطاع وعدم توفر الوقود للمولدات.

وفي ظل صعوبة التواصل، تحاول شحادة أن تتمالك نفسها، لكن خوفها على ابنتها يبدو واضحاً في صوتها المرتجف. وتروي بأسى كيف أن ابنتها، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، وزّعت أطفالها على أقاربها، في محاولة لحمايتهم. وتوضح: «قبل أكثر من أسبوع، كانت تبكي وقالت لي (وزّعت أولادي) حتى إن مات أحدهم يبقى الآخر على قيد الحياة». ويشهد مخيم برج البراجنة، كما سائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كثافة سكانية عالية. إذ تلتصق المنازل والأبنية بعضها ببعض، ويشكو قاطنوها من نقص الخدمات الأساسية لشبكات المياه والصرف الصحي، فيما تكاد أسلاك الكهرباء المعلقة عشوائياً تحجب الضوء في بعض الأزقة. ويقيم 250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، بحسب تقديرات «الأمم المتحدة»، معظمهم موزعون على 12 مخيماً، أقيمت تباعاً إثر النكبة الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل في عام 1948.

أمضت ابنة حياة شحادة 5 سنوات في لبنان، وعادت إلى غزة قبل أشهر، بعدما جاء زوجها لاصطحابها، وباتت اليوم تتنقل «من منطقة إلى أخرى» في القطاع هرباً من القصف. وتقول والدتها إنها لا تعرف أين تقيم ابنتها اليوم، إذ دفعت العمليات الإسرائيلية أكثر من 1.65 مليون فلسطيني في غزة للنزوح من منازلهم جراء القصف، وبعد إنذارات إسرائيلية بضرورة مغادرة شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه، الذي لا يسلم كذلك من الغارات الجوية الإسرائيلية. وفي ظل الحصار المطبق وقلة المواد الغذائية، حذّر برنامج الأغذية العالمي الخميس من أن سكان غزة يواجهون «احتمالاً مباشراً للموت جوعاً». وانقطعت خلال اليومين الماضيين الاتصالات بشكل شبه كامل جراء نفاد الوقود.

وعائلة شحادة هي من بين 750 ألف فلسطيني اضطروا إلى مغادرة قراهم وبلداتهم خلال النكبة، خصوصاً بعد مجزرة قرية دير ياسين التي ارتكبتها ميليشيات صهيونية في أبريل (نيسان) 1948 وأودت بأكثر من 100 من أهالي القرية القريبة من القدس.

وتتمنى شحادة أن تتحدث مع ابنتها ولو للحظات معدودة، لتقول لها: «لا تبكي، دموعك غالية عليّ».

وترتفع في أزقة مخيم برج البراجنة صور الزعيم الراحل ياسر عرفات مع شعارات داعمة لعملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتتابع فاطمة الشواح (61 عاماً) من شقّتها المتواضعة، أخبار العملية لحظة فلحظة، على أمل معرفة أخبار عن قرابة 70 فرداً من عائلتها يعيشون في القطاع، أكبرهم في السبعين، وأصغرهم رضيع لم يبلغ عامه الأول. كانوا يسكنون في بيت حانون بشمال القطاع، لكنّهم فروا على وقع القصف الإسرائيلي من منطقة إلى أخرى، ولجأ بعضهم إلى مدارس في رفح بجنوب غزة. وتقول الشواح، المتحدرة أساساً من الكابري في قضاء عكا: «بيوتهم كلّها دُمّرت، وبيوت أولادهم دُمّرت لأنها على خطوط التماس. لم يبق شيء». وهي تحاول أن تتواصل مع أقاربها قدر الإمكان، ويحصل أن تسمع أحياناً صوت القصف حولهم أو صراخ الأطفال. وتضيف: «في اليوم الذي لا يطمئنوننا عن حالهم، تغلي قلوبنا خوفاً عليهم»، وتنقل عنهم: «إنهم مرعوبون وجياع، بينما الأطفال خائفون».

أحياناً، تشعر فاطمة الشواح أنها غير قادرة على تحمّل هذا القدر من المعاناة، حتى سماع القصف والصراخ عبر الشاشة. حين تتذكر زيارتها الأخيرة إلى قطاع غزة في يوليو (تموز) الماضي، تغرورق عيناها بالدموع وتبتسم حين تستعيد صور أفراد عائلتها يستقبلونها بلهفة على وقع الطبل والزمر عند معبر رفح الحدودي مع مصر. وتقول: «ليتني لم أذهب يوماً إلى غزة ولم أرَ الناس الطيبين» فيها. وتضيف: «ليت غزة تعود كما كانت (…) لكن إن كان الجميع يطالب بوقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لا تسمع أحداً».