لا غاز في البلوك رقم 9... ونظريات المؤامرة تشتعل

تأكد أمس رسمياً عدم وجود غاز في البلوك رقم 9، علماً أنّ التسريبات توالت منذ مساء الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، كشفت “أنّ الكونسورتيوم الذي يتولى الحفر الاستكشافي لم يجد إلا الماء”، وهذه هي الصدمة الثانية للبنان بعد الأولى التي أعلنت قبل سنوات عن عدم وجود نفط وغاز بكميات تجارية في البلوك رقم 4.

وقالت المستشارة في الشؤون البترولية خديجة حكيم لصحيفة “نداء الوطن” “كان متوقعاً أن تنتهي أعمال الحفر الإستكشافي آخر الشهر الحالي، وهي مهلة الـ 67 يوماً التي ألزم بها المشغِّل (توتال إنرجيز) نفسه لإنجاز الحفر في بئر “قانا31/1″. لذلك من المستغرب حصول إعلان قبل انتهاء المدة. غير أنّ عدم وجود ردّ أو تعليق رسمي لبناني نهائي لغاية الآن يثير موجة من الإستغراب والإرباك، مع خيبة أمل لم يعد المواطن اللبناني قادراً على تحمل عواقبها”.

وأضافت حكيم: “إن توقيت تسريب هذه الأخبار، في ظل حالة التوتر والغليان التي تمر فيها المنطقة وما يشاع عن إمكانية جرّ لبنان الى حرب شاملة مع اسرائيل، يعدّ أمراً مشبوهاً. فتوقيت إعلان عدم وجود غاز، والصمت الرسمي عن الردّ أو التعليق النهائي من شأنهما طرح التساؤل عن مدى صحة ما يقال عن وجود ضغط دولي على لبنان مع بدء إعلان إسرائيل حربها البرّية على غزة، للحصول على ضمانة لتحييد لبنان نفسه عن الحرب الدائرة مقابل ملف النفط والغاز”.

وتابعت: “لو صحّ ما أشيع، فإننا بلا شك سنكون تحت تأثير صدمة لن تطال حدود خيبتها بلوك رقم 9، وإنما سيطال القلق البلوكيْن 8 و10 اللذين تقدّم الكونسورتيوم بطلب المزايدة عليهما، إضافة إلى إعادة إحياء التساؤلات عن الجدوى والغاية من الإستعجال في ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة الجنوبية، والتي ما زلنا نعتبرها ” قمحة ملغومة”أعطت اسرائيل ما لم تكن تحلم في الحصول عليه على حساب حقوق لبنان وثرواته”.