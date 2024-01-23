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لم تأجّلت جولة سفراء الدول الـ5؟

منذ 3 دقائق
سفراء

سفراء

"نداء الوطن"
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علمت «نداء الوطن» أنّ تأجيل جولة سفراء الدول الـ5، مردّه الى أنّ «بروتوكول» سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون، لا يجيز لها لقاء شخصيات سياسية لم تشملها زياراتها التعارفية بعد، إضافة إلى وضعية رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل المعاقب أميركيّاً.

هذا الزخم الدولي، قابله تحرّك سريع لـ»حزب الله» باتجاه بكركي. إذ أفادت معلومات «نداء الوطن» بأنّ لقاءً حصل أمس، بين ممثلين عن الطرفين، بحث في ملف رئاسة الجمهورية.

والجديد في الاجتماع هو إعادة ربط «الحزب» الإنتخابات الرئاسية بالحوار.

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