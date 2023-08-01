الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لم تنتهِ أعمال تصحيح الامتحان الرّسمي.. والنّتائج متأخّرة

منذ 4 دقائق
الامتحانات الرسمية في لبنان

الامتحانات الرسمية في لبنان

الأخبار
A A A
طباعة المقال

انتهت أعمال تصحيح الامتحانات الرّسمية بشكل تام في المناطق، إلا أنّها لا تزال مستمرّة في المركز الرّئيسي في بيروت، حيث أنهت لجان المواد العلميّة أعمال التدقيق، ومكننة العلامات. في المقابل، يستمر تصحيح مسابقات المواد الأدبيّة بشكل عام، ومادة الأدب الإنكليزي بشكل خاص.

ووفق مصححين في المركز، «لا تزال النتائج متأخرة، وكلّ التسريبات عن خروجها اليوم شائعات». فبعد انتهاء عملية التصحيح، تأتي مرحلة العدّ والفرز، وهذا يحتاج عادةً إلى حوالى 3 أيام. في المقابل، هناك قرار لدى الوزارة بالتعجيل في إصدار النتائج، لذلك «ضاعفت ساعات عمل لجان التصحيح، وأعمال المكننة»، وهناك أخبار عن توجّه الوزارة لـ«إصدار النتائج بشكل متفرّق، لكلّ فرع على حدة، بعكس السّنوات الماضية، عندما كانت تصدر نتائج الثانوية العامة دفعةً واحدةً».

    المزيد من الصحافة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    تحذيرٌ من انهيار كامل لليرة وعقوبات على رؤوس كبيرة!
    قاعة مجلس النواب
    ما هي هواجس المُعارضة؟
    الدولار- رويترز
    بعد صيرفة... منصة جديدة؟

    الأكثر قراءة

    فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
    "معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
    سالم زهران
    سالم زهران يحذر من أمر خطير سيطال المخيمات الفلسطينية والسورية!
    أبو أشرف العرموشي
    فيديو.. لحظة اغتيال أحد قادة حركة فتح في مخيم عين الحلوة