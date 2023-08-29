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هوكشتاين إلى بيروت غدًا.. ولودريان في 11 أيلول

منذ 36 ثانية
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2023 8:37 صباحًا
بيروت

بيروت

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أعلن مصدر فرنسي رفيع لصحيفة “النهار” أن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان سيصل إلى بيروت في 11 أيلول المقبل .

وقال المصدر أن الاسئلة التي وجهها لودريان في رسالته إلى النواب هي تثبيت رسمي لمواقف النواب حول معلومات سبق أن حصل عليها لودريان .

وأعرب مسؤول فرنسي رفيع آخر عن قناعته بأن “فرنسا ستنجح في مسارها في لبنان وأنه سيتم انتخاب رئيس” .

إلى ذلك سألت “النهار” المسؤول عن تمني الرئيس الفرنسي ماكرون في خطابه أمام السفراء الفرنسيين في العالم توقف ايران عن زعزعة استقرار الأمن في المنطقة وإذا كان يعتقد أن ايران قد تتوقف عن ذلك في لبنان فقال المسؤول بصراحة أنه “لا يعتقد أنها ستتوقف عن ذلك في لبنان” .

إلى ذلك أفادت معلومات أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يصل إلى بيروت غدا الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وأشارت المعلومات إلى أن زيارته محصورة بموضوع الحدود البرية وهو قد يزور الجنوب حيث يطلع على عمل منصة الحفر في البلوك رقم 9.

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