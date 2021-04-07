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"ليس هناك أي دعوة موجهة لأي مسؤول لبناني للقاء ماكرون"

7 - أبريل - 2021
قصر الاليزيه

قصر الاليزيه

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عقب تضارب المعلومات في بيروت حيال مسألة زيارة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى باريس، أكد مصدر رفيع في قصر الإليزيه مساء أمس أن ليس هناك أي دعوة موجهة لأي مسؤول لبناني للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة.

وأشار لـ”نداء الوطن” إلى أن فرنسا باقية على التزامها بإيجاد حل من أجل تشكيل حكومة لبنانية تجري الاصلاحات، لكنها قلقة جراء عدم تشكيل الحكومة التي تعتبرها أولوية، ولذلك هي مستمرة في الاتصالات على مستوى الفريق الرئاسي الفرنسي مع المسؤولين اللبنانيين وليس من خلال اتصالات على مستوى الرئيس ماكرون.

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