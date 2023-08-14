ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

لوحظ أن الأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة لم تؤثر على اي من النشاطات السياحية والمهرجانات في معظم المناطق.

دخل وزير الثقافة في جدالات مفتوحة مع نواب ومثقفين وجمعيات منزعجة من ادائه في الوزارة من دون ان تتبنى جميعها الخيارات المضادة لخياراته.

يعتبر مرجع امني سابق ان الحوادث المتنقلة في غير منطقة ربما توحي بخربطة امنية تدفع العملية السياسية الى التحرك عاجلا.

توقف اكثر من مراقب عند كلام الرئيس السوري بشار الاسد عن الانتخابات في لبنان وعدم تبنيه المرشح سليمان فرنجية.

يتم التداول في صالونات سياسية باسماء قريبين من رئيس “تيار المردة” كمرشحي “حل وسط” لا تعترض عليهم جهات فاعلة.

الجمهورية

روى أحد المسؤولين نكتة مفادها “سأل الأول لماذا لون الأرنب أبيض. فرد الثاني لأنه يشرب الحليب”، وأضاف متهكماً: “ذكاء الثاني موجودة عينات كثيرة متلو ببعض الملتحقين الجدد بالسياسة.

وصفت أوساط دبلوماسية إتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بالهدية الإيرانية التي ستليها عدة هدايا في محاولة لقطع الطريق أمام ترامب.

يرى حزب مسيحي أن “ما استحال تمريره رئاسياً في مرحلة التهدئة داخلياً وخارجياً يستحيل تمريره في مناخات التصعيد في الداخل والخارج.”

اللواء

أدَّى تدخُّل زعيم مخضرم لتيار سياسي إلى لجم انزلاق نوابه في دوامة التصريحات الشعبوية التي رافقت موجة الغضب لأهالي الكحالة بعد سقوط قتيل من أبناء البلدة!

فوجئت أوساط دبلوماسية غربية بسفر مسؤول بارز إلى الخارج إثر وقوع حادثة الكحالة، وفي خضم أجواء التوتر والإحتقان التي سادت البلد بعد انتشار صور الإشتباك في المنطقة!

تُفيد المعلومات المسرَّبة من مخيم عين الحلوة أن النار باقية تحت الرماد، وأن حركة إقامة المتاريس وبناء الدشم مستمرة بين الأحياء المتقابلة للأطراف المتنازعة على السيطرة على المخيم!

نداء الوطن

تبين أنّ مجلس الوزراء لم يساير وزير الاتصالات جوني القرم بالسماح له بتوقيع العقد مع Colis prive France في ما خصّ الخدمات البريدية، وفرض عليه العودة إلى ديوان المحاسبة وانتظار تقريره، وذلك على عكس رغبة الوزير.

أبلغ رئيس كتلة نيابية، حزباً معارضاً أنّه لا يستطيع الدخول بالاشتباك السياسي الحاصل لكنه على يمينه عندما تدعو الحاجة.

طلبت مرجعيات روحية من حكومة تصريف الأعمال التدخل السريع لضبط الأوضاع لكنها تفاجأت بشبه الغياب عن حادثة الكحالة لأسباب غير معروفة.

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن الترقب الدولي والإقليمي للمسار الأميركي الإيراني يهدف لاستكشاف السلوك الأميركي، خصوصاً أن التفاهم حول الملف النووي جاهز للتوقيع كما تؤكد المصادر المطلعة على مسار التفاوض فإن تقدم الأميركيون بهذا الاتجاه فتحت طريق التسويات في ملفات كثيرة وإن تراجعوا ذهبت المنطقة إلى مواجهات في عديد من الساحات.

قال مصدر سياسي إن الصوت المرتفع لإثارة قضية سلاح المقاومة وتقديمها كتعبير عن غضب مسيحي هو الردّ على تقدم الحوار الرئاسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمحاصرة التيار بمناخ عدائي لحزب الله وفرملة الحوار وما قد ينتج عنه رئاسياً. وهذا المسعى التصعيدي داخلي وخارجي ينتظر إفشال الحوار لفتح الطريق لخيار رئاسي مع الحزب بدون التيار عنوانه قائد الجيش.

الأنباء

اشكالات أمنية وجنائية متنقلة تأتي لتؤكد ترهّل الدولة وتراجع هيبتها الى حد استسهال ارتكاب الجرائم.

الأمور لن تبقى مفتوحة أمام اللبنانيين على خط استحقاق داهم، ومهل حاسمة ستكون أمامهم.