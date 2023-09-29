ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

الجمهورية

رأى مسؤول حزبي أن عودة التواصل مع تيار سياسي لا يعني إحياء التحالف معه.

سألت أوساط سياسية إلى متى تبقى الإستحقاقات الدستورية بحاجة لعصبة الأمم لحلّها؟

لم تنفع مداخلات مرجع سياسي لردع مسؤول روحي لتغيير أسلوبه المستفز في التعاطي مع مرجع روحي كبير مخافة الوصول الى خط اللارجعة.

اللواء

التزم حزب بارز الصمت تجاه ما نشر عن محاولة لاغتيال زعيمه، وأوعز لتاريخه بتجاهل الأمر.

حسب ما توافر لدى جهات دبلوماسية فإن الوسيط لودريان لم يجرٍ اتصالات مع جهات لبنانية منذ مغادرته بيروت قبل أكثر من أسبوعين.

نواب في كتل وازنة لا يطّلعون من مرجعياتهم على أية معلومات تتعلق بالاستحقاقات، الّا من مواقع التواصل، أو بعض الأصدقاء والمقرّبين.

نداء الوطن

يؤكد أحد الحقوقيين أنّه «لو كان هناك مجلس دستوري حين تمّ اقرار المادة 49 لكانت أبطلت لتعارضها مع الميثاق الوطني والمادة 7 والمادة 12 من الدستور ولكونها وضعت لصالح الطبقة السياسية كي تحتكر الحق في الترشح للرئاسة الأولى وكي تمنع أي تنافس بينها وبين طبقة موظفي الفئة الاولى… وإلا لماذا يحق فقط للنائب والوزير الترشح لرئاسة الجمهورية دون سواهما من الموظفين العامين أو المنتخبين؟»، جازماً أنّه «لا شيء يمنع من انتخاب قائد الجيش وخاصة في ظروف استثنائية تسقط معها شروط التمانع».

عاد تكتل وسطي إلى نغمة أنّ «المرشح السابق هو أفضل من الحالي» في معرض تقييم الأسماء الرئاسية علماً انّ أعضاء التكتل لم يصوتوا في الدورات السابقة لأي اسم.

يقول سياسي مخضرم إنّ المواقف الممانعة التي تصدر عن زعيم وسطي تتزامن مع تعقيدات أحداث السويداء، ما يدلّ على استخدامه أسلوب الموازنة في مواقفه بين التناقضات.

البناء

قال خبراء في صندوق النقد الدولي أنهم قد لا يتفقون مع كل ما يقوم به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لكنهم يحترمون كونه نموذج مختلف كليا في فهمه العلمي والقانوني ونظافة كفه عن الحاكم السابق وأن اجراءاته الحالية بالامتناع عن طباعة الأوراق النقدية ورفض استخدام ما لدى مصرف لبنان من العملات الأجنبية لتمويل إنفاق الدولة تستحق التقدير.

توقع مصدر دبلوماسي تصاعد الوضع على الحدود الجنوبية بما يبرر عودة المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين لإدارة مفاوضات يقدم فيها كيان الإحتلال على تلبية عدد من المطالب اللبنانية الحدودية ومنها الإنسحاب من شمال بلدة الغجر المتمدد في خراج بلدة الماري ومقابل ضمان الهدوء على جبهة الحدود ضمن عرض أميركي بتسهيل وصول رئيس للجمهورية تثق به المقاومة.