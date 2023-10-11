ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الأربعاء:

النهار

ألغى عدد من السفارات الأجنبية والعربية حفلات استقبال وإحياء أعيادها الوطنية التي كانت مقررة في بيروت هذا الأسبوع إلى مواعيد لاحقة لم تحددها.

سُجلت ربطا بأحداث غزة والجنوب عمليات إيجار شقق مفروشة كثيفة في معظم المناطق من عائلات جنوبية تجنبًا لأي تطورات في مناطقهم.

يقول وزير إن زميله جوني القرم يطالب دائمًا بإنصاف وإعطاء زيادات للعاملين في شركتي الخليوي وأوجيرو، وإلا فانهما سيعلنون الإضراب، لكن الوزير لم يستجب لطلب زملائه بأن يقدم للمجلس جدولًا بمعدل رواتب العاملين في هذا القطاع ليتأكدوا من أحقية المطالب أو اللاعدالة التي تسود المؤسسات العامة في هذا المجال.

اللواء

عاد نازحون من بعض القرى المحاذية للشريط الحدودي إلى منازلهم، في حين تمضي غالبية القرى حياتها بصورة شبه عادية.

يتصرف مرشح رئاسي، وكأنه هو الرئيس المقبل، طال الوقت أم قصر..

تكاد دولة كبرى، مع ارتياحها المؤكد للانشغال الغربي والأميركي بحرب إسرائيل – حماس، كأنها غائبة عن مجريات هذه الحرب!

نداء الوطن

قامت شخصية مصرفية بتقليص نشاطاتها ودعمها لجمعيات في منطقتها وذلك بعدما علت صرخة الأهالي المنددة بتصرفات بعض المحسوبين على هذه الشخصية.

يحاول مسؤول أمني بارز لعب دور الوساطة بين دولة خارجية وقوة لبنانية فاعلة في مسعى للجم التطورات العسكرية.

يتجنّب مسؤول نقدي كبير الحديث عن الاتفاق مع صندوق النقد، وعندما يُسأل يراوغ وهو العارف أن فريقه السياسي لا يريد الاتفاق مع الصندوق.

الجمهورية

انقطع البحث حول استحقاق حسّاس في كل الأوساط بانتظار التطورات الأمنية المقلقة في فلسطين والجنوب.

يدور خلاف صامت بين وزير ومرجعيته الحزبية التي سمته ووجهت خطواته في وزارة دسمة.

لوحظ تنامي حركة نزوح المواطنين من مناطق جنوبية يوم أمس تحسبًا لتطورات عسكرية دراماتيكية.

الأنباء

تكثر التحليلات الاستراتيجية في الأيام الأخيرة إلا أن الادعاء بامتلاك تصوّر واضح لمستقبل الأحداث ضرب من الخيال.

ترقب لموقف فريق سياسي وازن حول احتمال تلبيته لدعوة إلى اجتماع رسمي.