ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

تساءلت مراجع روحية عن موقف رئيسي اللجنتين النيابيتين للتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة من موضوع إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات وتشريع المثلية الجنسية، خصوصاً أن من بين الموقعين على مشروع الإلغاء نواب من أعضاء اللجنتين؟

يردد مسؤولون في “حماس” انهم لم يكونوا مرتاحين لموقف تركيا عقب عمليتهم في مستوطنات غلاف غزة الى حين ما أورده الرئيس أردوغان في خطابه الأخير “وحبذا لو يكمل معروفه أكثر ويطلب من حليفته أذربيجان إزالة القاعدة الإسرائيلية على أراضيها”.

اتخذت السلطات القطرية والتركية إجراءات أمنية مشددة لحماية تنقلات قيادات في “حماس” على أراضي البلدين.

عادت العلاقة الى طبيعتها بين مرجع نيابي ونائب ناشط بعد نقل معلومات للأول تبين عدم صحتها، وجرى توضيح جملة من النقاط بين الرجلين واتفاقهما على ضرورة تجنبب لبنان تهديدات إسرائيل.

لوحظ أن عائلات لبنانية، تحمل جنسيات أميركية وأوسترالية وكندية، تغادر لبنان بعدما استقرت فيه مع عائلاتها، تحسّباً لكل الإحتمالات.

تشهد بعض المناطق إقبالاً كثيفاً على التموين، من خلال شراء المواد الأساسية، بعدما سمعوا كلاماً من مرجعيات سياسية بأن القادم خطير جداً وعليهم التخزين تجنباً لأي طارئ.

الجمهورية

تحصل إجتماعات دورية بين مرجع رسمي وبعض الأحزاب لمتابعة التطورات في الجنوب.

يتوقع أن تشهد الحدود اللبنانية تسخيناً ملحوظاً في الأيام القليلة المقبلة.

أسفت أوساط كنسية للحملة على الكنيسة والمسيحيين وكأنهم مسؤولون عن كل المصائب في البلد.

اللواء

يُنقل عن شخصية وسطية، ذات وزن رفضها الخوض في موقفها من الرئاسة الأولى، لحين وصول القرار إلى خواتيمه!

يُخشى أن تتعرض مطاعم غربية كبرى للإنهيار المالي من جراء تداعيات الحرب على غزة!

رفضت سفيرة دولة كبرى تقديم ضمانات في ما إذا كانت اسرائيل ستلتزم عدم الانزلاق لحرب في لبنان.

نداء الوطن

يقول مقرّبون من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنّ زيارته إلى قطر تأتي من ضمن جولة يحضّر لها عبر سلسلة اتصالات يجريها، وتحمل عنوان «عدم تمدّد النيران إلى لبنان».

يُخشى أنّ يكون الخلاف حول جدول أعمال الجلسة التشريعية التي قد يستعان بها للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، سبباً لعدم انعقاد الجلسة خصوصاً اذا أصرّ بعض الكتل على حصر جدول الأعمال باقتراح التمديد.

أثار قرار رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الأخير، بإقفال المكتب الإعلامي والإستغناء عن بعض الموظفين، الريبة والحيرة في أذهان مسؤولي «التيار» في المناطق لا سيما في الشمال، وعُلم في هذا الصدد أنهم تشاوروا مع الأمين العام أحمد الحريري بالخطوات الواجب اتخاذها استباقاً لأي قرار قد يصدر عن الحريري بالإستغناء عنهم.

البناء

تتداول مراكز دراسات متخصّصة بالتجارة العالمية وسوق النفط والغاز أن تنسيقاً أمنياً وحلفاً مالياً يجمع تل أبيب مع عاصمتين عربيتين يقف وراء تدمير المرافئ السورية واللبنانية وإطلاق الحروب وتمويلها من سورية إلى لبنان وصولا إلى فلسطين، تحت عنوان السيطرة على موارد غاز المتوسط وجعل ميناء حيفا وحيداً مرشحاً للعب دور الميناء الدولي على المتوسط ومرفأ النفط والغاز، وأن تدمير غزة وتهجيرها خطة تشبه خطة تدمير جنوب لبنان وتهجيره ضمن مفهوم أمن حقول الغاز المطلوب الاستيلاء عليها.

تداولت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال على بعض المواقع أن كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي عاد وتراجع عنه عن مسؤولية رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية عن فشل السابع من تشرين الأول ليس ناجماً عن الفشل الاستخباري لهما فقط، بل لما كشفه تحقيق أولي عن تدمير منازل وجثث محروقة في غلاف غزة جرى استخدامها لاحقاً في الحملة الإعلامية ضد حماس بينما هي نتيجة أوامر بقصف بمدافع الدبابات وطائرات الهليكوبتر بهدف قتل المهاجمين والرهائن، كما أفاد شهود عيان ناجين للتحقيق الذي يريد نتنياهو التبرؤ من تداعيات اتهامه بعمل جنائيّ بأوامر القتل.

الانباء

لوحظ أن التطورات الأخيرة، على خطورتها، لم تترك اي تداعيات سلبية على المستوى النقدي رغم أن احداثاً أقل أهمية كانت وطأتها أكبر.

خيارات على أكثر من خط لا تزال متاحة لحل قضية اشكالية.