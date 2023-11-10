ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟

جاء في “أسرار” الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة:

النهار

يتحدث مسؤول قطاعي عن أن شركة “انكريبت” التي تدير المعلوماتية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات تملك “داتا” معظم اللبنانيين وتحجبها عن المؤسسات المعنية علمًا أن الخادم (السرفور) الخاص بها موجود خارج لبنان من دون التأكد من كونه آمنًا أم أن المعلومات سربت إلى جهات خارجية.

يقول معظم الوزراء إنهم يسافرون على نفقتهم الخاصة من دون أن يكشفوا عن قدراتهم المالية علمًا أن كثيرين منهم جمدوا عملهم في الوظيفة العامة وأن رواتبهم الوزراية لا تكفي لسداد يومياتهم الملحة.

يقول مسؤول حزبي في فريق الممانعة إن حربًا خاطفة مع إسرائيل مدة عشرة أيام أفضل من استنزاف يمتد لعشرة أشهر من حيث التداعيات الاقتصادية.

سأل مصدر في جمعية المصارف عبر “المركزية” عن مجموعة من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين أحدهم كان نائبًا سابقًا لحاكم مصرف لبنان وهو أحمد جشي الذي كان معارضًا لدودًا للحاكم سلامة، إلى جانب المستشارين الماليين الأربعة: المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني، وشربل قرداحي، وجورج شلهوب، إضافة إلى هنري شاوول الذي استقال لاحقًا من الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهؤلاء المستشارون شجّعوا على إعلان التعثّر مبرّرين ذلك بالخطوة الضرورية للحفاظ على ما تبقى من أموال الدولة.. لكن السؤال يبقى من دون جواب.

يدور صراع عربي إسرائيلي في موسوعة “ويكيبيديا” الإلكترونية بين المحررين والمساهمين في كتابة المقالات أنفسهم حول استعمال العبارات المتعلقة بحرب غزة ويتم تغيير الكلمات والنصوص باستمرار.

يكثر أحد مكاتب الأحزاب الإعلامية من الردود على كل من يتناول الحزب بحق أو بغير حق ما يشير إلى شعور بالعزلة والاضطهاد.

حاولت مجموعة من المضاربين على الليرة الضغط الأسبوع الماضي من خلال تطبيق يدار من تركيا، إلا أن إجراءات الحاكمية أدت إلى ضبطهم على الفور.

الجمهورية

يحاول فريق معارض التمييز بين ثبات وحدته، وبين تمايز حركة مكوناته تحت سقف الوحدة.

الحراك الذي قام به بعض النواب باتجاه السفارات لطلب المساعدات الطبية والأدوية باء بالفشل حيث أتى جواب المسؤولين فيها سلبيًا.

وزير سابق سأل ماذا ينتظر زعماء الموارنة للاتفاق على انتخاب الرئيس: هل ينتظرون خراب البصرة؟

اللواء

تتحدث معلومات أن «المحور» اتخذ قرارًا بحرب استنزاف طويلة، لم يعلن عناوينها بوضوح بعد، وتشمل التواجد الأميركي أيضًا!

طلبت السلطة الإجرائية في بلدية بيروت، تسديد متوجبات الشقق السكنية إلى دوائر البلدية، من دون الشركات المالية ولم تحدد طريقة حصول المكلف على القيمة المطلوبة لتسديدها!

فهم اقتصاديون أن الاحداث الأمنية أدت إلى تأخير إطلاق العمل بمنصة صيرفة لبنانيًا.

نداء الوطن

لاقى تصريح أحد النواب السنّة هاجم كتلة سياسية معارضة، على خلفية التمديد لقائد الجيش، استهجانًا من زملاء له وحلفاء لأنّه يصيب المؤسسة العسكرية قبل الكتلة.

يتردد أنّ علاقة رئيس تكتل نيابي بارز، بأحد نواب التكتل والذي يحتلّ موقعًا رسميًا مهمًا، مقطوعة تمامًا نتيجة تراكم الخلافات، ولا يوجد حتى سلام بينهما.

تفيد المعلومات أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تفاجأ بإعلان رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية رفضه للتمديد، إثر اللقاء الذي جمعهما.

الأنباء

اتصالات واسعة لمرجع سياسي في كل الاتجاهات سعيًا منه لتحصين الواقع بكل السبل المتاحة تحسبًا للأسوأ.

موفد خارجي حملت زيارته رسائل مضمرة، غير تلك التي تم الإعلان عنها، تنطلق من مهمته الأساسية.