ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟

جاء في “أسرار” الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء:

النهار

– لوحظ أن قرى وبلدات ومناطق كثيرة رفعت لافتات تؤيد التمديد لقائد الجيش على غرار ما كان يحصل في محطات مماثلة سابقة.

– بدا أن معظم النواب الذين وافقوا على قانون التمديد لقائد الجيش لم يطلعوا على مضمونه إذ خرج أحدهم ليقول إنه يشمل كل قادة الأجهزة الأمنية وآخر قال إنه يشمل كل من يحمل رتبة لواء ولو لم يكن رئيس جهاز أمني.

– على رغم كل التهديدات للبنان، ومنع السفر إليه، يشهد مطار بيروت زحمة وافدين خانقة كل يوم بحيث شبه البعض موسم الأعياد بموسم الصيف.

الجمهورية

– أبلغ رئيس تيار سياسي بعض المحيطين به بأنه تلقى تطمينات وضمانات لما بعد مرحلة رئاسة الجمهورية إذا وافق على دعم أحد المرشحين لكنه رفض بذريعة أنه يتعاطى مع هذه المسالة من منطلق مبدئي.

– اعتبرت أوساط متابعة أن ظروف التمديد العسكري تختلف عن الانتخابات الرئاسية التي ما زالت بعيدة التحقُّق.

– لوح كبار الموظفين في إحدى الوزارات بالتوقف عن العمل ما لم تترجم سلسلة التفاهمات والوعود التي عقدت لتسوية أوضاعهم المالية.

اللواء

– كشفت مصادر على خط التفاوض أن المقاومة في غزة، لا تشترط فقط وقف النار للتفاوض حول تبادل الأسرى، بل أيضاً انسحابات إسرائيلية إلى مسافات قيد التفاوض أيضًا.

– لن تتأثر سحوبات رواتب الموظفين لهذا الشهر بتوحيد سعر صرف الدولار، بحيث لا يزال ممكناً قبض رواتب موظفي القطاع العام على سعر المنصة المعمول بها سابقاً (85500 ل.ل.).

– يدور في كواليس المعلومات أن ما لا يقل عن 3 أشخاص، بينهم امرأة، قيد الاعتقال أو الملاحقة على خلفية إعطاء معلومات للعدو في المواجهات الدائرة في الجنوب.

نداء الوطن

– يتردد أن مرجعاً حكومياً أبدى انزعاجه من إعادة مشروع الكابيتال كونترول إلى اللجان النيابية بحجة تجميع المشاريع الإصلاحية، ذلك لأن الحكومة قد أنهت تقريباً كل هذه المشاريع، وهي قابعة في مجلس النواب.

– علم أنّ مرجعاً غير مدني يقوم بسلسلة اتصالات مع شخصيات سياسية، غير مقربة منه، بهدف تحسين العلاقة معها.

الأنباء

– خطوة متوقعة من فريق سياسي في الأيام المقبلة لكنها ستكون بلا أي تأثير عملي.

– لوحظ أن تصريحات بعض السياسيين جاءت متفائلة حيال استحقاق أساسي حتى أن بعضها أشار إلى فترة زمنية محددة.