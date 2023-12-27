ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟

جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء:

النهار

طلب حزب الله من كل المحازبين والمناصرين حذف شريط مصور لنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان عبر معبر القصر كان يتداول عبر الواتساب وعدم تسريبه ويتابع الحزب التحقيق لمعرفة هوية المصور.

يقول وزير في مجلسه إنه الأكفأ لتسلم رئاسة مجلس النواب بعد حين ويقول “وين بيلاقو أحسن مني؟”. ويضيف “الأسماء المتداولة بين الحين والآخر غير جدية”.

تجري وساطات عدة لإطلاق داني الرشيد ونقل ملفه من فرع المعلومات إلى المديرية العامة لأمن الدولة حيث يمكن للتدخل السياسي أن يبدل في مضمون التحقيق. والرشيد متهم بالاعتداء على مدير أملاك آل سكاف في البقاع.

فشلت محاولات المدارس الخاصة لتأليب الرأي العام ضد إمكان تعديل قانون صندوق التعويضات للمعلمين في المدارس وباتت الإدارات في مواجهة مع الأهل والمعلمين والدولة.

الجمهورية

تقوم علاقة بين نائبين شماليين ينتمي كل منهما إلى كتلة مخاصمة للأخرى، على قاعدة الاتفاق في المنطقة والاختلاف في المنطق.

ثبت أن هناك عوائق عدة تحول دون عقد لقاء قمة موسعة نتيجة ملاحظات جوهرية تتصل بإمكان التوصل مسبقاً إلى موقف موحد من عنوان حساس.

اعتبرت أوساط سياسية أنه من المعروف أن لا انتخابات رئاسية من دون تسوية، ولكن المجهول هو طبيعة هذه التسوية.

اللواء

يروي عارفون معلومات عمَّا يدور في الكواليس الدولية من مفاوضات بعد حرب غزة، بأنها تذكر بما كان يجري إبان حرب تموز 2006!

هناك مؤسسات عاملة، استغنت عن توطين الرواتب والمستحقات في المصارف، واتجهت إلى شركات التحويل المالية.

رغم اكتظاظ السير في بعض شوارعها، تشهد مدينة متوسطية، جنوبية، ما يشبه الكساد في الحركة التجارية خلال الأعياد بسبب انكفاء المغتربين.

نداء الوطن

اعتبرت مصادر سياسية أن تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي من إفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمثابة إنذار يشبه التحذيرات التي سبقت الانهيار المالي، فيما تتعاطى الجهات المعنية مع هذا التحذير بطريقة الإنكار والهروب من المسؤولية.

يشكو نازحون من القرى الحدودية من ارتفاع بدلات إيجار الشقق السكنية في مدينة صور وجوارها حيث بلغ الإيجار الشهري الأدنى حوالى 600 دولار مع اشتراط تسديد ثلاثة أشهر سلفاً وبلغ معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية أكثر من 40%مقارنة بمدينة صيدا.

يعاني جهاز في الدولة من صعوبات في فرز داتا وصلته بسبب النقص في العنصر البشري.

البناء

توقّف مرجع سياسي أمام جدول بشهداء المقاومة في المواجهات الجارية على الحدود الجنوبيّة، مسجلًا أن الأغلبية منهم تنتمي إلى بلدات المنطقة الحدودية ما يفترض أن يدعو أصحاب مشروع سحب المقاومة إلى شمال الليطاني للتفكير بأسباب فشل هذا الطرح خلال مفاوضات وقف النار التي سبقت القرار 1701 في آب 2006 بسبب عدم واقعيّتها يومها واليوم داعياً إلى التمعن في مشاهد التشييع التي تضم الآلاف من الجنوبيين من مختلف مناطق الجنوب على خط الحدود الفاصل مباشرة أمام جنود الاحتلال في صورة إرادة شعبية لا يحقّ للنواب الذين يمثلون نواب الجنوب إلا أن يكونوا تعبيراً أصيلاً عنها.

لاحظت مصادر متابعة للملفات الإسرائيلية تراخياً مقصوداً من المراجع العسكرية الإسرائيلية في تسريب أرقام الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال، بحيث تنتشر على القنوات التلفزيونية وفي الصحف والمواقع أرقام متقاربة تشير الى ضخامة الخسائر بخلاف ما تسمح الرقابة العسكرية بنشره ومن دون أن تنفع التنبيهات المتلاحقة للرقابة العسكرية التابعة لوزير الدفاع والتحذيرات التي توجّهها إلى وسائل الإعلام بتغيير الوضع حتى بدأ يحصل العكس حيث الأرقام الرسمية للخسائر باتت تعترف بما كانت تسعى إلى كتمانه من قبل ووضعت المصادر الأمر في دائرة سعي المؤسسة العسكرية لخلق رأي عام ضاغط لوقف الحرب.

الأنباء

وتيرة الاشتباكات في الجنوب تكبر بشكل متصاعد وعنيف وحجم الأضرار على الأرض كبير جداً.

مشكلة قديمة جديدة تعود إلى الواجهة من جديد ومسرحها السجون.