ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟

جاء في “أسرار” الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس:

النهار

عُلم أنه قبل أيام اتُّخذت إجراءات أمنية مشددة من قادة حماس، والأمر عينه لقياديين في “حزب الله” وجهات فلسطينية أخرى، بناءً على أجواء كانت تشي بأن إسرائيل ستدخل في عمليات الاغتيالات.

أبدت أوساط كنسية ومسيحية استياءها من موقف وزير ونائب سابق ماروني، بعد موقفه من أحد المطارنة ما ترك علامات استفهام حول ما دفعه لاتخاذ مثل هذا الموقف غير المبرّر على الإطلاق.

رجحت مصادر أمنية متابعة أن تكون الهواتف الخليوية السبب في الإصابة المباشرة للقيادي الفلسطيني صالح العاروري.

الجمهورية

توقّعت أوساط متابعة أن يشهد الشهر الحالي سخونة عسكرية جنوباً وبرودة سياسية داخلياً.

عززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها على المعابر البرية والبحرية لمراقبة حركة الدخول الى لبنان.

طلبت سفيرة دولة كبرى من أحد الأقطاب اللبنانيين العمل مع حلفائه على عدم توسيع الأحداث جنوباً.

اللواء

تحدثت معلومات بعد ساعات على جريمة اغتيال العاروري ورفاقه، أن جهازاً أمنياً مختصاً ألقى القبض على شخص أمني أيضاً قدم المعلومات اللازمة للموساد.

تلعب وزارة المال بالتنسيق مع دوائر في السراي، وبعض المؤسسات التابعة على إضافة أمد استفادة المتقاعدين من أي زيادات مقبولة بالحد الأدنى!

بات بحكم المؤكد أن إعلان انتهاء عمل المحكمة الدولية في نهاية السنة الماضية، سيرتب إجراءات وإشكالات مع القضاء اللبناني.

نداء الوطن

تبيّن أنّ ما حكي عن إخراج مصر من اللجنة الخماسية، لم يكن دقيقاً وقد أبلغ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المسؤولين في الخارجية المصرية بتمسك باريس بمشاركة القاهرة في اجتماعات اللجنة الخماسية.

تداولت أوساط وزارة الطاقة معلومات عن دخول باخرة بنزين لإحدى الشركات المستوردة غير مطابقة للمواصفات وقد أعطيت موافقة استثنائية.

أمضى بعض السياسيين عطلة الأعياد في الخارج فيما كانت حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تتقصد الإيحاء بوجودهم في لبنان.

الأنباء

تحوّل واضح في مقاربة عاصمة أساسية لتطورات المنطقة ما قد ينعكس على ملفات لبنان أيضاً.

عوامل عدة إقليمية وعالمية ستساهم في ارتفاع الأسعار في لبنان خلال هذه الفترة.