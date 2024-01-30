ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟

جاء في “أسرار” الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء:

النهار

قال نائب إن الطريف في جلسات إقرار الموازنة أن نواباً زملاء له صوتوا إيجاباً على البنود واحداً تلو الآخر ثم امتنعوا عن التصويت النهائي للمشروع مكتملاً.

الطريق الدولية التي تربط بيروت بالبقاع تحولت أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان، إذ صرفت أموال كثيرة على الأوتوستراد العربي الذي لم ينجز إلا أجزاء بسيطة منه، فيما أقر مجلس النواب خطة لإقامة نفق بدلاً منه لم تخصص له الموازنات التي تصرف على صيانة الطريق الحالية.

يقول مسؤول مصرفي إن الطلب بدفع 150 دولاراً شهرياً أو أي مبلغ آخر يقدم حلول ترقيع ولا يعالج المشكلة في أساسها إذا لم يعمد مجلس الوزراء الى الاعتراف بصرف أموال المودعين لدى مصرف لبنان والتعهد بردها.

تسجل لقاءات واجتماعات لرئيس نادٍ رياضي ونجل وزير سابق، مع مرجعيات وقوى شبابية وعائلات في الجبل تترك انطباعات إيجابية.

الجمهورية

عُلم أن سياسياً مستقلاً يجسّ نبض بعض الشخصيات حيال إمكان تشكيل إطار سياسي جديد خارج نفوذ قوى أساسية في بيئته.

لا تزال الأمور غامضة بشأن بديل للتعميم 151 وإذا كان الإتفاق سيتم على أساس سعر منصة صيرفة أو لا.

التواصل الذي تقوده مرجعية روحية قطع شوطاً مهماً، ولكن العبرة في التنفيذ.

اللواء

ما يزال التضامن في المناطق الحدودية أو القريبة من الحدود يحافظ على متانته على الرغم من الضربات والخسائر الموجعة على الصعد البشرية والاقتصادية والعمرانية!

تتكثَّف اللقاءات لمعالجة أوضاع ناشئة عن استمرار النزوح عن القرى الحدودية، وكيفية العمل لمعالجتها في المرحلة المقبلة.

كشف مسؤول لبناني أن انطباعه الأول عن منهجية عمل السفيرة الجديدة لدولة كبرى اختلافه عن منهجية السفيرة السابقة التي نقلت إلى الخارج.

نداء الوطن

يجزم مدير أحد المصارف في مجالسه بأنّ بعض المصارف لا يستطيع الإلتزام بدفع 150 دولاراً للمودعين، أكثر من ستة أشهر.

أكدت مصادر دبلوماسية ما تردّد عن سحب الجيش الروسي صواريخ “أس 300″ و”أس 400” المضادة للطيران والتي نشرها في سوريا قبل سنوات.

يؤكد وزير يشغل وزارة خدماتية أن هناك جهات خارجية هددت بوقف تمويل بعض المشاريع للبنانيين في حال طبقت الوزارة القوانين وضيقت على النازحين السوريين ولجمت الفوضى.

الأنباء

تشهد الأيام الأخيرة استعراضاً للقوة في الميدان ورسائل حول ما يمكن أن تكون عليه الصورة في المستقبل.

قرار مالي يقارَب بحذر شديد قبل اتخاذه ووضعه حيّز التنفيذ.