ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الأربعاء:

اللواء

رفض وزير معني الردّ على سؤال يتعلق بحقيقة الخلاف المفتوح مع رئيس لجنة نيابية، حول خيارات تشغل مواقع القرارات المحلية والخارجية.

نُصح مسؤول مالي صاعد، بالإقلال من المناسبات العلنية، ذات الطابع الاجتماعي والتي من شأنها أن تُضعف الصورة الإيجابية التي تكوَّنت لدى الرأي العام عنه.

وصف الموقف الذي جاهر به الموفد الرئاسي الفرنسي، بأنه تمهيد لوقف دوره كوسيط أو دعوة لفرض عقوبات مالية على لبنان!

الجمهورية

دعا نواب في تكتل وسطي إلى تنظيم الخلافات بين قوى المعارضة منعًا لتفاقمها.

أثار نشاط كريمة رئيس سابق في موضوع النازحين امتعاض رئيس حزب نسيب لها.

سخر أحد المسؤولين من النصائح التي وجهت اليه على خلفية تكليفه بمهمة هامة معتبرًا أن نتائج مساعيه صفر اليوم وغدًا وبعد أعوام.

نداء الوطن

لوحظ أنّ تضارباً في المعطيات بدا جليًا بين وزير الطاقة وليد فياض ومؤسسة كهرباء لبنان إزاء ساعات التغذية، إذ أعلن الأول منذ فترة وجيزة أنّ «التغذية ستتضاءل مع بداية تشرين الأول لأن المخزون من الفيول العراقي معرض للنضوب» وذلك على أثر ردّ باخرة الفيول، فيما أعلنت المؤسسة يوم الإثنين أنّها «ستعمد إلى زيادة التغذية الكهربائية بمقدار ساعتين (2) إضافيتين يوميًا زيادة على عدد الساعات المقرر عمومًا».

يتردد أنّ مؤسسة كهرباء لبنان خصصت عائدات بدل التأهيل الذي تستوفيه من المشتركين لتغطية كلفة عقد استشفاء للمستخدمين في الدرجة الأولى.

تبين أنّ رئيس مجلس إدارة أحد المستشفيات الجامعية التابع لوقف إحدى الطوائف قد خصص نفسه براتب ومخصصات شهرية تتجاوز الـ25 ألف دولار نقدًا.

الأنباء الإلكترونية

تحوّل كبير في موقف خارجي تجاه الأزمة اللبنانية، الأمر الذي لم يُطرَح في لقاءات بيروت.

تسريبات مضخمة بما يتعلق بإجراءات تجاه لبنان وبعضها لا يخلو من الخلفية السياسية.