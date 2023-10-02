ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الإثنين:

النهار

تلقى مرجع أمني تقريراً خطيراً يفيد بوجود مخطط لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك لكونها رمزاً وثنياً ولتوجيه رسالة مباشرة إلى “حزب الله” في عقر داره.

عُلم أن سفراء دول الخماسية يلتقون مرجعيات سياسية لاستمزاج آرائهم ومواقفهم ونقلها إلى دولهم، والسؤال المطروح: لماذا تقبلون بهذا المرشح وليس ذاك؟

يلاحظ أن دولاً أوروبية ومؤسسات أممية وإنسانية أوقفت بشكل نهائي دعمها لبعض الجمعيات، والمراجعون منها يتلقون إجابة واحدة: سنعاود الاتصال بكم بعد انتخاب الرئيس، ونحن نراقب وضع بلدكم وبعدها لكل حادث حديث.

يؤكد أكثر من مطّلع على ما يحيط بالقطاع التعليمي الرسمي أن هذا العام سيكون أشبه بقنابل موقوتة مالياً، إلى أعداد التلامذة السوريين ومعاناة المعلمين.

الجمهورية

قال سفير دولة غربية إن الخطورة في لبنان ليست من الوضع الأمني لأن القوى الأمنية اللبنانية جاهزة دائماً، بل من الإنهيار المالي.

قال نائب حزبي إن العلاقة مع رئيس تيار سياسي بلغت حداً لم يعد في الإمكان العودة بها إلى سابق عهدها.

وصف مسؤولون مؤسسات ناشطة في لبنان خصوصاً في ملف النازحين، بـ”الكوليرا” التي تهدّد الهوية اللبنانية في صلب وجودها.

اللواء

أدت انتخابات أعضاء المجلس الشرعي في بيروت والمناطق إلى عملية خلط أوراق واسعة في التحالفات وعلاقات التنسيق بين مرجعيات روحية وقضائية ورجال دين ستظهر نتائجها في أداء المجلس الجديد.

أكد رئيس حزب ناشط أمام زواره عدم إمكانية وصول موظف غير مدني إلى الرئاسة الأولى “إلاّ على جسدي”، over my body!

أبلغ الموفد القطري القيادات التي التقاها بأنه يتحرك ضمن فترة زمنية محددة لإنجاز المهمة المكَلَّف بها، وسيتحمل الفرقاء اللبنانيون المعرقلون مسؤوليتهم وما يترتب عليها من إجراءات من عواصم القرار الدولي.

نداء الوطن

يتردد أنّ وزيراً لقطاع حيوي انتقد خلال جلسة لجنة البيئة النيابية رئيس الحكومة متهماً إياه بنفخ اعتمادات موازنة رئاسة مجلس الوزراء إلى 22 ألف مليار في مشروع موازنة 2024 معتبرًا أنّ هذه الاعتمادات أُخذت من اعتمادات تنظيف مجاري الأنهر وصيانة الطرقات محملاً إياه مسؤولية أي فيضان قد يحدث خلال موسم الأمطار.

يُقال إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حمّل خلال اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي مجلس النواب مسؤولية عدم إقرار القوانين الإصلاحية وقد وصف السياسة التشريعية بأنها ترقيعية.

تفيد المعلومات بأنّ بعض الشخصيات السياسية التي هرّبت أموالها قبل وخلال الأزمة إلى الخارج، تقوم بإدخال هذه الأموال عبر استيراد شحنات من السيارات من أوروبا.

الأنباء

تحوّلات كبرى يبدو أن لبنان خارجها ولا مؤشرات إلى انضمامه قريباً.

حملة غير بريئة تساق في الأيام الأخيرة وتداعياتها تتخطى الاستحقاقات.