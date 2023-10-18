ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء:

النهار

تحضر شخصيات مسيحية للقاء تضامني مع الفلسطينيين وكنائس القدس ومساجدها وتسليط الضوء على إجراء “اسرائيل” وآلتها الحربية ضد غزة.

تلقت أوساط فلسطينية باستياء شديد مواقف نائب بيروتي تربطه قرابة بعائلات من هذا المكون شارك في اجتماع دار الفتوى. ولم تصدر منه مواقف داعمة لغزة وأهلها كما يجب.

زارت شخصية فلسطينية معروفة وزيرًا درزيًا سابقًا في دارته في بلدته، وحيته على مواقفه حيال الفلسطينيين ونصرتهم.

لوحظ مشاركة فاعليات عدة من مختلف المناطق والاتجاهات وبأعداد كبيرة في تقديم التعازي لوزير سابق بوفاة قريب له.

استنكر مرجع التعرض لأي اعلامي في الجنوب بغض النظر عن سياسات مؤسسته الإعلامية “وخصوصًا في هذا التوقيت”.

الجمهورية

اعتبر مرجع دبلوماسي ان إكتفاء مسؤول إقليمي بزيارة 3 دول ينم عن رسالة تطمين وقدرة على تحريك هذه الدول.

توقف مراقبون عند أفلام فيديو نشرتها دولة عظمى لتحميل طائرات ضخمة أسلحة استراتيجية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

استغرب مسؤول كبير أن يبقى البعض ممتنعاً عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء في هذا الظرف بالذات.

اللواء

لم يوضع الملف الرئاسي على الرفّ، فحسب المعلومات تنشط الحركة البعيدة عن الأضواء، لزيادة عدد أصوات النواب المسيحيين في ضوء عناد الكتلتين المسيحيتين الأكبر في المجلس.

يعيش لبنان مرحلة شبيهة بمرحلة تواجد المقاومة الفلسطينية في مرحلة ما قبل حرب الـ 82 في المناطق الحدودية.

انكفاء ملحوظ في حركة الدولار في السوق السوداء لاعتبارات أمنية وترتيبات مالية بالاتفاق مع المصرف المركزي.

نداء الوطن

كان لافتاً أنّ تحذير سفارة إحدى الدول الكبرى رعاياها تضمن طلباً بتجنب زيارة مناطق غير مناطق نفوذ “حزب الله” والمخيمات، علماً أنّ هذه المناطق لا تشهد اشتباكات منذ سنوات وأغلبها يتمركز في الشمال والبقاع.

لوحظ أنّ مسوؤلاً حكومياً عاد ليحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع العسكري في الجنوب، بعدما أوحى قبل أيام أنّ قرار الحرب بيد “حزب الله”، ويتردد أنّ الأخير هو من طلب تصويب مواقفه.

يشدد زعيم وسطي على أنّ أي حرب مقبلة ستجلب الدمار لكننا مجبرون على الوقوف إلى جانب “حزب الله” فيها.

الأنباء

رغم الدعوات المتكررة لضرورة تفعيل عمل الحكومة في ظل الظروف الطارئة لم يُسجَّل أي موقف إيجابي من الفريق المقاطع.

الأوضاع الأمنية مرهونة بالتطورات لحظة بلحظة ولا مجال للتوقعات أكانت سلبية أو إيجابية.