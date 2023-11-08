ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء:

النهار

تسجل لمؤسسة كهرباء لبنان سرعتها في إصلاح الأعطال في البلدات الحدودية من الناقورة إلى بلدات العرقوب، من جراء الضربات الإسرائيلية المتتالية. وتطلب الشركة المتعهدة من العمال تنفيذ أشغالهم رغم تعرضهم للأخطار بالتعاون مع الجيش و”اليونيفيل”.

توفي ثلاثة عناصر من جهاز أمني في أسبوع واحد. أقدم اثنان على الانتحار والثالث في حادث سير حيث كان يعمل “دليفري”.

لوحظ غياب فصائل فلسطينية محسوبة على سوريا عن الأضواء العسكرية والإعلامية حيال ما يحصل في غزة وجنوب لبنان.

تشكو بلديات في قضاء صور من ناشط مدني في إحدى بلدات القضاء، من جراء تدخله في كل مساعدة تصل إلى النازحين من القرى الحدودية.

الجمهورية

لاحظت مراجع ديبلوماسية ولادة تجمعات ديبلوماسية نصف إتحادية، أحيتها التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم وقد بدأت تحركاتها بهذه الصفة.

يخشى قطب سياسي دخول تنظيمات فلسطينية غير معروفة على خط التقاصف على الحدود الجنوبية، بحيث يصبح الوضع هناك خارجاً عن السيطرة اللبنانية.

تردد أن موفداً لإحدى الدول الكبرى موجود في بيروت أتى لمتابعة مفاوضات سرية تجري مع حماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

اللواء

سعى موفد أميركي خاص خلال لقائه شخصية ذات دور معروف في الأزمات العالقة، على الحصول حول معلومات عن وضع أسرى بلاده لدى جهة مقاومة.

لم تطلب كتلة لديها مصلحة في عقد جلسة نيابية موعداً من مرجع نيابي لبحث الموضوع بعد.

قرَّرت الجهات المعنية اتخاذ إجراءات احترازية على طرقات التنقل المحاذية للحدود، منعاً لإستهدافات جديدة للمدنيين.

نداء الوطن

غابت خطة الطوارئ عن المستشفيات الحكومية في القرى الحدودية، وقد تبيّن أنّها عاجزة عن استقبال حتى الحالات الباردة في ظل تخصيص ميزانياتها للإنفاق على المواد المستهلكة والرواتب، وإقفال أقسام الطوارئ في معظمها.

عُلم أنّ مرجعية حكومية ونزولاً عند رغبة أحد نواب الضنية ومفتي الشمال محمد إمام، تضغط بثقلها لمنع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من إلغاء رخصة مدرسة «التوجيه التربوي»- مجدليا، علماً أن مدير عام الوزارة قد اقترح على الحلبي بإحالة، إلغاء إجازة الترخيص للمدرسة المذكورة كونها موضع نزاع قانوني أمام القضاء المختص.

يردّد نواب في تكتل قريب من قوى الثامن من آذار كلاماً عن قرب مرشحهم من الوصول إلى بعبدا بسبب تبدل موازين القوى نتيجة أحداث غزة.

البناء

قال مصدر عراقي إن جولة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والتي تضمنت زيارة هامة للعراق، فشلت في ضمان وقف استهداف القواعد الأميركية من قوى المقاومة لقاء وعد بالسير بالهدنة الإنسانية وإن إيران رفضت التدخل مع قوى المقاومة. وأضاف المصدر أن قوى المقاومة قالت الهدنة بالهدنة خيار قابل للبحث، لكن مقابل الوعود يمكن تقديم وعود أيضاً.

قال مصدر إعلامي في مؤسسة غربية عريقة إن معلومات مؤكدة حصل عليها من جهات استخبارية في دولة غربية كبرى تؤكد أن أحد صواريخ أنصار الله التي كانت تستهدف أم الرشراش (ايلات) جنوب فلسطين المحتلة أصاب بارجة أميركية في البحر الأحمر وأن الرقابة المشدّدة منعت نشر الخبر. وقال إنه وفقاً لمعلوماته تمّت الاستعانة بشبكات دفاع جوي للدول العربية المطلة على البحر الأحمر لصدّ صواريخ اليمن التي تستهدف عمق الكيان وجنوبه.

الأنباء

أزمة كبيرة يعانيها عدد من المرضى بسبب انقطاع بعض أدوية الامراض المستعصية.

رغم التطمينات الرسمية إلا أن التصريحات التي تصدر عن مسؤولي قطاع معيشي حيوي لا تزال مدعاة قلق.