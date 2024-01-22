ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

جاء في “أسرار” الصحف المحلية الصادرة اليوم الإثنين:

النهار

توقع مصدر تربوي أن يتم إنجاز الاتفاق بين المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين اليوم تفادياً للإضراب المفتوح الذي كانت النقابة أعلنت عنه من غد الثلاثاء في حال عدم الاتفاق.

تبين أن رئيس كتلة نواب بعلبك الهرمل أوى قبل مدة في منزله أحد الأطباء المتهمين بارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض ورفض إخضاعه للتحقيق مهدداً ومتوعداً القضاء.

تنظم المديرية العامة لأمن الدولة دوريات مواكبة إلى قصر العدل في زحلة لأحد المتهمين بتأليف عصابة أشرار القريب من المديرية والذي يشغل موقعاً استشارياً فيها.

تنشط شخصية أمنية في موقع رسمي على خط تحصين علاقة لبنان وتطويرها مع أكثر من دولة عربية. ويلقى هذا الفعل دعماً من المسؤولين بناء على خطوات مدروسة يتم العمل عليها مع المسؤولين عن هذه البلدان الصديقة والداعمة للبنان.

الجمهورية

رفض موظف كبير يشغل موقعاً غير مدني الاستقالة رغم إصرار مرجعيته السياسية، وبانتظار معرفة الظروف التي حكمت الخطوة فإن المواجهة قد تكون قريبة.

اقترب مزيد من المواقع الإدارية والمالية في أكثر من مؤسسة عامة من أن تصبح شاغرة ويجري العمل على تعبئتها من خارج الملاك.

قالت أوساط سياسية إنه لا يكفي أن تحرِّك اللجنة الخماسية محركاتها في حال كانت محركات القوى المحلية متوقفة عن العمل.

اللواء

اعتبر وزير ناشط أن التوافق على رئيس «حيادي» لا ينتمي إلى أي فريق سياسي، ولا يُسبب «نقزة» لحزب الله، يمكن أن يُنهي الشغور الرئاسي!

يتعمّد طرف سياسي معيّن إطلاق إشاعات بين الحين والآخر، عن وصول موفد خليجي إلى بيروت لمتابعة الجهود الرئاسية، في حين يكون الموفد المقصود يقوم بمسؤولياته الرسمية في بلاده!

يقوم سفير عربي بارز بجولة زيارات على رؤساء سابقين، ويمكن أن تسفر زيارته إلى رئيس سابق عن مفاجأة من العيار الثقيل.

نداء الوطن

تفاجأ عدد من النواب خلال اجتماع مشترك بحديث نائب تغييري ينتقد دائماً مسألة اللجوء إلى السفارات، وبقدرته على التواصل مع عدد من السفراء الذين تربطهم به علاقة جيدة بحجة ملاحقة الاستحقاق الرئاسي.

تسعى الهيئات الاقتصادية إلى فرض معالجة خاصة للأجراء الذين يتقاضون أجورهم بالدولار، بحيث يتحدّد لهم سعر صرف خاص لاحتساب الضريبة على الرواتب والأجور لإعفاء الأجراء من الشطور المرتفعة وسعر صرف خاص لاحتساب تعويض نهاية الخدمة فيتهرّب أرباب العمل من احتساب مبلغ التسوية على أساس سعر الصرف الرائج.

يحاول وزير التربية إقناع القوى المسيحية بالقبول بصيغة شبه متوازنة لملف التفرّغ بعد شطب عدد كبير من متقاعدين ذوي انتماء طائفي واحد.

الأنباء

إحدى الملفات المهمة شبه منجزة ولا تزال تنتظر الظرف المناسب لإقرارها.

تطورات ميدانية تصعيدية متكررة باتت تشكل دافعاً مباشراً لأي عمليات رد نوعية.