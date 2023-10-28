ماذا طلب ميقاتي من باسيل؟

أفادت مصادر وزارية أنّ هناك موضوعين مطروحين للنقاش حالياً، هما: معاودة الحكومة اجتماعاتها في حضور كامل الوزراء، والتعيينات في المجلس العسكري مع التمديد لقائد الجيش.

وأوضحت المصادر، وفق “نداء الوطن”، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال لقائهما، أن يحضر وزراء “التيار” جلسات الحكومة، فوافقه باسيل على حضور “الاجتماعات التشاورية”، لكنه رفض، بالمطلق، التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون. كما رفض التعيينات في المجلس العسكري. ودعا الى اعتماد الصيغة التي اعتمدت في التعيينات الأمنية السابقة. لكن مصادر وزارية قالت “إنّ التعيينات على نار حامية وقد تكون ضمن سلة متكاملة بعد التوافق بين باسيل وبري وميقاتي”.

وكشفت المصادر أنّ ميقاتي الراغب بشدة في عودة اجتماعات الحكومة بكامل أعضائها، تلقّى طلباً أميركياً في هذا الشأن، وليتحمل كل وزير مسؤولياته.