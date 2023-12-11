ما جاء في أسرار الصحف

أسرار النهار

تناقضت الروايات حول مقتل معارض لـ”الحزب” في الجنوب قُتل أثناء اقتحام عناصر في “أمن الدولة” منزله بين قائل بتفجير الباب للقبض اليه وبين قائل بتفجير الضحية نفسه وشكك كثيرون في رواية المديرية الأمنية.

على رغم جمع مجلس البطاركة أموالاً لصندوق خاص باغاثة أهالي القرى الحدودية المسيحية وتسبب الدعوة اليه بجدل، إلا ان اهالي تلك القرى طالبوا خلال زيارة البطريرك بالدعم المالي ما يعني انهم لم يحصلوا على أي مساعدات حتى تاريخه.

عُلم أنّ إجراءات وقائية واستباقية اتخذتها بعض القوى السياسية إذا استُهدفت بعض البلدات في الجنوب ونزح أهلها ممن لديهم صلات وعلاقات سياسية وعائلية وطائفية في مناطق معينة.

أسرار الجمهورية

إستبعدت أوساط سياسية إنتخاب رئيس قبل الإتفاق على سلة متكاملة تشمل السياسة والحكومة والتعيينات.

رجّح مسؤول حزبي أن البحث الجدّي في استحقاق أساسي مرتبط بإتضاح مفاعيل حدث إقليمي.

إستبعدت مصادر دبلوماسية أن تثمر المساعي والضغوط الخارجية في تغيير قرار كبير وحسّاس لأن العقد المحيطة بالموضوع معقدة جداً.

أسرار اللواء

ردَّ نائب من الحزب على سؤال لزميله عن موقف الحزب من التمديد لقائد الجيش:«أننا ندرس مقاربة متوازنة سنعلنها في الوقت المناسب» !

إعتبر قطب طرابلسي أن زيارة رئيس التيار الوطني إلى الفيحاء أمس لم تكن موفقة لا بالشكل ولا بالمضمون، ولا حتى بالتوقيت!

رفض الرئيس نبيه برّي طلباً من نواب القوات اللبنانية يقضي بإختصار جدول أعمال الجلسة التشريعية، ليتسنى التصويت على تعديل قانون الدفاع بسرعة، فكان الجواب أن الجلسة قد تستمر يومين أو ثلاثة أيام!

خفايا نداء الوطن

يسعى وزير الاقتصاد أمين سلام إلى إحاطة علاقته بالقيّمين على قطاع التأمين، بالعناية، ويفترض أن يشارك نهاية الأسبوع في حفل عشاء تقيمه نقابة وسطاء التأمين على شرفه بعد اللقاء الذي عقده مع جمعية شركات الضمان، وكل ذلك في سبيل الإيحاء أنّ علاقته بشركات التأمين لا تشوبها شائبة، وأنّه يتعرّض لحملة اعتراض بسبب طموحه السياسي، ولو أنّ مصادر قضائية تجزم بأنّ ملف شركات التأمين لا يزال مفتوحاً على مصراعيه رغم رفع منع السفر عن شقيقه كريم..

تبيّن أنّ عاملين في منشآت النفط لم يتقدّموا بالتصريح الأساسي والتصريح الإضافي عن الذمّة المالية والمصالح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحجة أنّهم لا يخضعون لنظام الموظفين..

لم تتحرّك أي جهة رسمية إزاء قطع أشجار اللزاب المعمّرة في البقاع وقد بلغ عدد الأشجار المقطوعة أكثر من 100 شجرة يناهز عمر الواحدة منها أكثر من مئة سنة، ويجري بيع الطن بحوالى 500 دولار أميركي وقدّرت الكميّات المباعة بحوالى مليون دولار.

الأنباء:

استعجال للحسم

استعجال واضح لبت ملف داهم ومحاولة للاستفادة من الأجواء الإيجابية لحسمه.

استجابة وإجماع

استجابة لافتة من كافة القطاعات الرسمية والخاصة مع دعوات الاضراب تضامناً مع غزة مع يعكس إجماعاً لبنانياً واسعاً حول القضية الفلسطينية.

خفايا وكواليس البناء:

يعتقد خبراء عسكريون أن تزامن تصعيد المقاومة في جنوب لبنان مع انتقال المواجهات في غزة إلى مرحلة نوعية واضحة وقرار المقاومة العراقية بمضاعفة استهداف القواعد الأميركية، فيما أعلن اليمن إقفال مضيق باب المندب أمام السفن المتجهة نحو موانئ كيان الاحتلال بمثابة ساعة صفر مبرمجة ومنسّقة بين أطراف محور المقاومة لشدّ الخناق على الاحتلال والراعي الأميركي لنقل المواجهة إلى المنطقة الصعبة والخيارات المرّة.

توقف دبلوماسيون وسياسيون أمام نتائج استفتاء تجريه وكالة سبوتنيك الروسيّة حول الزعيم العربي المؤثر في العام 2023. وجاءت النتيجة بعد مشاركة قرابة الـ 15 مليوناً بأن ينال زعيم حركة أنصار الله اليمنيّة السيد عبد الملك الحوثي وحده أكثر من 50% من الأصوات وأن ينال مع السيد حسن نصرالله ويحيى السنوار كقادة في محور مقاومة أكثر من 85% من الأصوات؛ وكل الملوك والأمراء والرؤساء أقلّ من 15%، ما يعني انقلاباً خطيراً في اتجاهات الرأي العام العربي لا يمكن تفسير نتائجه بتدخّل الوكالة الصديقة لدول الخليج.