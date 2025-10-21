ما جديد التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل؟

يعيش لبنان على وقع المستجدات الدولية، وسط تشاؤم يحاوط التطورات السياسية الأخيرة، وعلى الرغم من اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري “سقوط مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل”، إلا انه يبدو ان هذا الخيار هو الوحيد المتاح للوصول الى حلول تؤدي الى الاستقرارا التام في لبنان بدءا من الجنوب، على حد تعبير مصدر سياسي مخضرم.

وكان الرئيس بري قد عزا هذا السقوط الى رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن، موضحاً أن المسار الوحيد حالياً هو مسار “الميكانيزم” الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية للاتفاق الذي أوقف حرب لبنان الأخيرة في 27 تشرين الثاني الماضي. للاطلاع على كلام بري اضغط هنا

واعتبر المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان بري لم يرفض هو شخصيا التفاوض، الا انه اراد التركيز ان الجانب الاسرائيلي رفض التفاوض غير المباشر الذي كان الموفد الاميركي توم براك اقترحه في مرحلة سابقة.

وبالتالي، رأى المصدر ان كلام بري يحاكي بشكل او بآخر كلام باراك العالي السقف والخطير الذي نشره امس عبر منصة “أكس” حيث لوح بالمواجهة الكبرى بين حزب الله واسرائيل. للاطلاع على كلام براك اضغط هنا

وفي قراءة لموقف المبعوث الاميركي، قال المصدر: “يبدو ان باراك لم يكتم غيظه، بعدما فشل في مهمته “اللبنانية”، لكنه في الوقت عينه يمهد الطريق امام استلام السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى مهامه في عوكر، نهاية الشهر الجاري كما هو مرتقب”.

وفي هذا السياق، اشار المصدر الى ان التفاوض سيتم في نهاية المطاف كما عبّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منذ ايام، حين قال ان الجو العام في المنطقة هو جو تسويات، مشددا على ضرورة ان نصل الى وقت تلتزم فيه إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان ليبدأ “مسار التفاوض لان هذا المسار الذي نراه في المنطقة يجب الا نعاكسه” وقد سبق للبنان ان تفاوض مع إسرائيل برعاية كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ما أسفر عن إتفاق ترسيم الحدود البحرية.

واذ اعتبر ان مسار التفاوض سيتبلور اكثر واكثر بعد تسلم السفير الاميركي مهامه، ختم المصدر: “اسرائيل تضغط اكثر واكثر من خلال المسيرات التي “لا تترك سماءنا” من بيروت الى بعبدا الى الضاحية وصولا الى الجنوب والعديد من المناطق الاخرى”.