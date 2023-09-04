الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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ما سيفعله منصوري في الرياض!

منذ 37 دقيقة
وسيم منصوري إلى الرياض

وسيم منصوري إلى الرياض

نداء الوطن
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في أوّل تحرك خارجي له منذ تسلمه مهماته مطلع الشهر الماضي، غادر أمس حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بيروت الى الرياض. وأتى هذا التحرك تلبية لدعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف مع المصرف المركزي السعودي. ورافق منصوري وفد ضم سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة والمدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.

عُلم أن منصوري سيمدد إقامته يوماً إضافياً في الرياض، من دون أن تُعرف الأسباب، وسط حديث عن توجّه لديه للطلب من السعودية دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

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