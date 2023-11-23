الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
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ما وراء زيارة عبد اللهيان إلى بيروت

منذ 52 ثانية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

الأنباء
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توقّع النائب السابق وهبي قاطيشا أن تشمل الهدنة في غزة، جنوب لبنان أيضاً “لأن حزب الله أعلن أنه سيطبق الهدنة إذا جرى تطبيقها في غزة، لأنه بوضع مساندة وهو سيعمل لتنفيذها لأنه في الأساس لم يكن بوضع خوض حرب مباشرة مع إسرائيل، بل انطلاقاً من الحفاظ على وحدة الساحات”، مستبعداً في الوقت نفسه أن تكون زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان على علاقة بالهدنة، مرجّحاً أسباباً أخرى للزيارة قد تكون على علاقة بالاتصالات السرية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وعن استمرار المواجهة مع اسرائيل ضمن قواعد الاشتباك، أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى أن هذا الموضوع تكرّس أثناء زيارة آموس هوكستين الأخيرة الى بيروت، وحزب الله لم يكن في الأساس بوارد المواجهة الموسعة مع اسرائيل، وهو يريدها بوتيرة صغيرة، وما زالت المواجهات ضمن هذ الاتجاه.

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