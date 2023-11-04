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مقاربات في خطاب نصرالله.. والأبرز إبعاد التهمة

منذ 37 دقيقة
حسن نصرالله

حسن نصرالله

الأنباء
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لفتت مصادر سياسية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله تضمن ٤ مقاربات، الأولى كانت إبعاد تهمة التدخل الايراني في عملية “طوفان الأقصى” والتشديد على أنّ قادة المقاومة هم المسؤولون عن قرارتهم، أمّا المقاربة الثانية فكانت إبعاد التهمة عن “حزب الله” بعدم مساندة غزة في الحرب المدمرة التي تشنّها عليها اسرائيل، والقول إنّ “حزب الله” بحالة حرب مع إسرائيل منذ اليوم الثاني لـ”طوفان الأقصى” وأنّ المواجهات مع العدو تتطلب مشاركة ثلث الجيش الإسرائيلي في الحرب مع “حزب الله” لتخفيف الضغط عن غزة.

وأضافت المصادر: “المقاربة الثالثة فهي تركيزه على مثلث المقاومة في اليمن والعراق ولبنان، أما المقاربة الرابعة فهي محاولة الربط بين انزلاق الأمور نحو الأسوأ بوقف العدوان على غزة والتشديد على أنّ كلّ الاحتمالات واردة”.

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