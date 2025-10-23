ملفّ "المفاوضات غير المباشرة"... ما جديده؟

الدخان يتصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في أعقاب الهجمات الصاروخية من لبنان في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل

لا يزال جو القلق السائد في الأوساط اللبنانية سيد الموقف في ظل التطورات الإقليمية والمحلية المتسارعة، حيث العين على التحذيرات من توسعة العدوان الإسرائيلي، وعلى المساعي الجارية لفكفكة عقد قانون الانتخاب، في ظل الاجماع على عدم تأجيل الانتخابات النيابية عن الموعد المقرر في أيار المقبل.

وعلمت “الأنباء” الكويتية، أن أجواء القصر الجمهوري في بعبدا، تشير إلى إمساك الجانب اللبناني زمام الأمور في ملف المفاوضات غير المباشرة التي اقترحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع إسرائيل.

وفي المعلومات أيضًا، ان رئيس الجمهورية حاز دعم كل الأطراف المحليين لموقفه، ويواصل اتصالاته الخارجية لدعم الموقف اللبناني، والذي فاجأ الجانب الإسرائيلي الطامح إلى المزيد من قبل لبنان، محدداً أطر المفاوضات، وفق جهات دولية، بمشروع يتعدى تنفيذ وقف إطلاق النار، إلى تكريس منطقة عازلة في الضفة اللبنانية من الحدود، والوصول إلى اتفاقات سلام.