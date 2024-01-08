مناقصة مرتقبة خلال ساعات.. ما جديد ملف الكهرباء؟

بعد التأكد من مطابقة حمولة الشحنة الأولى من الفيول العراقي المستبدَل بالغاز أويل، للمواصفات المعمول بها في لبنان، تم توزيعها على معمَلي إنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، ليصبح مخزون الأول نحو 19 ألف طن والثاني 10 آلاف طن، بما يؤمّن التغذية بالتيار الكهربائي لمدة 15 يومًا.

لكن هذه الشحنة ليست الأخيرة لهذا الشهر، إذ يكشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ”المركزية” عن وصول شحنتَين أخريين من الفيول العراقي في 15 كانون الثاني الجاري، تبلغ حمولة كلٍّ منها 30 ألف طن من الغاز أويل أي ما مجموعه 60 ألف طن، وذلك تنفيذًا للعقد العراقي ذاته، “الأمر الذي من شأنه زيادة ما يقارب 550 ميغاواط بما يؤمّن 5 ساعات تغذية بالتيار الكهربائي يومياً لمدة 28 يوماً أي حتى 15 شباط تقريباً، مع احتساب الـ10 آلاف طن المتبقية من الشحنة الأولى”.

ويؤكد أن التمويل متوفّر لاستقدام الشحنتين المرتقب وصولهما منتصف الجاري، من خلال “خطاب الاعتماد” الصادر عن مصرف لبنان “إلا في حال أثير أي إشكال حول الموضوع قد يعوق ذلك”.

ويكشف فيّاض في السياق، عن مناقصة سيتم إطلاقها في الساعات المقبلة من اليوم، كما هو مقرّر، “لاستبدال حمولة الشحنات المقبلة من الفيول العراقي لمرحلة ما بعد منتصف شباط، من أجل تأمين الاستدامة للأشهر المقبلة وفق معادلة 60 ألف طن من الغاز أويل شهريًا”.

“على أمل ألا تتم عرقلة المناقصة وتأخير إرساء التلزيم، سيتظهّر في الأسابيع القليلة المقبلة موعد وصول الشحنات المرتقبة”، يختم وزير الطاقة.