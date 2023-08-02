ميقاتي رمى كرة الإقتراض إلى المجلس النيابي

أشار مصدر وزاري أنّه خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاول الاثنين، وزّع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مشروع قانون الاقتراض على الوزراء، واستدعى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ليشرح اسباب طلبه هذا القانون في اعتبار أنّه هو من شارك بتحضيره، وتمّ الاتفاق على تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الخميس التي خُصّصت لدرسه.

وقالت مصادر نيابية رفيعة في تعليقها على هذا الامر لـ”الجمهورية” انّ “هذه الخطوة هي هروب من المسؤولية، وتجنّب لأن يكون الرئيس ميقاتي وحكومته من يسعى للحصول على هذه الاموال. فلا مشكلة لديه ان تأتيه الاموال من المجلس النيابي لكن ليس ان يطلبها هو فيكون قد سجّل نقطة على نفسه بأنّه طلب المساس بالاحتياط”.

وأكّدت هذه المصادر “انّ ما قام به ميقاتي ليس سهلاً على مجلس النواب ابتلاعه، لانّ المادة 90 من قانون النقد والتسليف تفصل في هذا الامر، وتشير صراحة الى انّ الحكومة هي من يجب ان يبادر الى طلب الاموال وتبرّر اسباب الطلب وتضع جدولة لتسديدها. وهذا الامر يُترجم بمشروع قانون، فهي من يتعهّد باسترداد الاموال وفق مهلة زمنية، وهذه هي الآلية المنطقية الطبيعية”.

وتوقعت المصادر “ان تكون طريق هذا القانون وعرة”، متسائلة: “ماذا سيفعل منصوري اذا لم يُقرّ خصوصاً انّه اشترط إقراره ليتسلّم مهمات الحاكم”. وأبدت تخوفها من “عدم وضوح الصورة وان يكون شراء الوقت حالياً هو السياسة المتبعة”.