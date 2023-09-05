"نزوح مخيف".. شرف الدين: لا بد من اتخاذ قرار جذري

في سياق موضوع النزوح السوريّ المستجد في اتجاه لبنان، أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ”الجمهورية”: نحن كحكومة لبنانية متلكئون عن ايجاد الحل الجذري وهذا الحل يكون بذهاب وفد رسمي إلى سوريا مرة ومرتين وثلاث مرات، وإجراء بروتوكول وتوقيع بنود عودة وحماية للحدود وضبطها.

وأضاف: “أما الإجراءات التي حصلت الأسبوع الماضي فهي إجراءات أمنية لأنه كان هناك نزوح جديد لا مبرر له، وهو نزوح خطير ومخيف لا يمكن التساهل به وإلّا سيدخل أكثر من مليون نازح جديد، من هنا كان اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة واقترحتُ ضبط الحدود، وفك الشبكات التي تتاجر بالهجرة والتهريب، وإبلاغ كل لبناني يؤوي نازحاً جديداً غير شرعي بأنه سيتعرض لعقوبات.

وحول الجهة التي تتحمل المسؤولية، قال شرف الدين: المسؤولية تقع على الشبكات المنظمة، وقبل كل شيء نحتاج إلى قرار سياسي جدي وتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وتواصل مباشر على أعلى المستويات.

وختم شرف الدين قائلاً: الجيش يقوم بواجباته لكن لا بد من اتخاذ قرار جذريّ.