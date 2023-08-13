نقمة وتراكمات.. حادثة الكحالة تكشف "الغطاء المسيحي" عن "حزب الله"

شكلت الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان، الخميس، الموافق 10 آب/ أغسطس، في بلدة الكحالة، لحظة مفصلية في الواقع السياسي اللبناني، كادت أن تودي بالبلاد إلى مواجهات أهلية – طائفية، في ظل شلل سياسي تام ناتج عن انقسام وفرز حاد في البلاد بين مكوناته السياسية والطائفية.

إلى جانب مشهد الاشتباكات، وسقوط القتلى والتحريض المتبادل الذي أعقب الإشكال ما بين عناصر “حزب الله” وأهالي بلدة الكحالة ذات الأغلبية المسيحية، على خلفية سقوط شاحنة للميليشيا الشيعية محملة بالأسلحة والذخائر على الطريق الرئيسية في البلدة، ومحاولة أهالي البلدة تبيان ما بداخلها، كان مشهد سقوط ما يسمى بـ “الغطاء المسيحي” عن “حزب الله” أبرز ما بدا واضحًا جليًا في تلك الأحداث.

ويعبر مصطلح “الغطاء المسيحي” في القاموس السياسي اللبناني عن تحالفات “حزب الله” مع الأحزاب المسيحية، وعلى رأسها “التيار الوطني الحر”، الذي أسسه ميشال عون، ويرأسه، جبران باسيل، والتي يستمد منها “شرعية وطنية” لتواجده كميليشيا مسلحة في لبنان، تحت مسمى “المقاومة”.

برزت أهمية هذا “الغطاء” بالنسبة للحزب في إبعاد الصبغة المذهبية عن تواجده المسلح وإعطائه بعدا وطنيا، لا سيما حين كان يخوض اشتباكًا سياسيًا وعسكريًا مع البيئات الأخرى، بالأخص السنّة في لبنان، ولاحقًا في سوريا.

وكانت أبرز مفاعيل التقارب مع البيئة المسيحية في “اتفاق مار مخايل”، عام 2006، وهو تفاهم سياسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر، الذي كان الحزب المسيحي الأكثر انتشارا وتمثيلا في لبنان في ذلك الحين.

خدم هذا “الغطاء” مصالح حزب الله على مدى ما يقارب 17 عامًا، تخللها حرب مع إسرائيل، عام 2006، وحرب في الداخل (7 أيار)، انتهاء بحرب خارجية في سوريا حوّل خلالها حزب الله لبنان إلى قاعدة خلفية له.

انكشاف “الغطاء”

بدأت أولى مظاهر انكشاف “الغطاء المسيحي” بعد الانهيار المالي والانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان، أواخر عام 2019، حيث عبّر المجتمع المسيحي، على وجه الخصوص، عن نقمة عارمة على الصيغة القائمة في الحكم، والأثمان التي دفعها لبنان من علاقاته الدولية والعربية واقتصاده وأمنه نتيجة خيارات “حزب الله” المحلية والإقليمية، التي تحقق المصالح الإيرانية حصرًا.

تصاعدت النقمة أكثر بعد الدور الذي لعبه “حزب الله” في قمع الاحتجاجات من جهة، وعدم تقديم تنازلات سياسية من جهة أخرى لصالح حليفه الذي كان على رأس الحكم مع عهد رئيس الجمهورية وقتها، ميشال عون.

وجاء انفجار مرفأ بيروت، عام 2020، ليفجر العلاقة بين حزب الله والبيئة الشعبية المسيحية، الأكثر تضررًا من الانفجار، حيث رأت بأشكال متعددة مسؤولية على “حزب الله” فيما جرى، سواء فيما يخص فرضية استفادة الحزب من تخزين نيترات الأمونيوم لاستخدامها في سوريا، التي لا تزال رائجة في لبنان، أو لدور الحزب في عرقلة التحقيقات بالانفجار فيما بعد، للتغطية على مسؤولية شخصيات سياسية حليفة له، أو محسوبة عليه، في وقوع الانفجار.

وكانت “أحداث الطيونة”، التي شهدها لبنان عام 2021، أول ترجمة فعلية للتصادم بين البيئة المسيحية و”حزب الله”، على خلفية التحقيقات في انفجار المرفأ، إذ تخللتها اشتباكات مسلحة أودت بضحايا من الطرفين.

إلا أن اللافت في أحداث الكحالة الأخيرة، كان عدم قدرة “التيار الوطني الحر” على تغطية سلوك حزب الله، واستباحته للأراضي اللبنانية في سبيل أهدافه العسكرية، خاصة في ظل النقمة الشعبية الكبيرة على الساحة المسيحية، وأضراره لمجاراة هذا التوجه الشعبي، من خلال تصريحات لاذعة لمسؤولين فيه عالية اللهجة تجاه “حزب الله”.

ومن تصريح النائب عن التيار الوطني الحر، سيزار أبي خليل، الذي كذّب فيه رواية حزب الله لما جرى، واعتبره “مجاف للحقيقة”، إلى تصريح جبران باسيل الذي اعتبر بمثابة إعلان عن غياب “الغطاء المسيحي” تمامًا، ودعوة لحزب الله لتقديم تنازلات مقابل استعادته.

وقال باسيل في معرض تعليقه على أحداث الكحالة إن ما جرى “له دلالته الكبيرة بأنّ هناك أماكن ومواقع وشعبا عصيّا على أي إساءة، ويدل على أهمية أن تكون المقاومة (حزب الله) محتضنة من الشعب اللبناني، وإلا تفقد مناعتها وقوّتها، يحمي ظهرها شعب وليس شخص. لا يكفي أن تكون هناك وحدة شيعية، الوحدة الوطنية تبقى أكبر وأكثر مناعة”.

وتابع: “الدلالة كبيرة على أهمية الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي تنظّم موضوع السلاح، كي لا يشعر أحد بخطر منه بأي منطقة في لبنان، الطرقات والتواصل داخل البلد أهم بكثير من المحاور والممرّات والمعابر الخارجية”.

نقمة مسيحية عارمة

في هذا السياق يرى الكاتب السياسي، منير الربيع، أن ردود الفعل الشعبية والتعليقات التي تلت حادثة الكحالة، توضح بأن الجماعات اللبنانية المختلفة “ما عادت مستعدة للتعايش مع بعضها، وسط تنامي أصوات التقسيم والانفصال والطلاق بينها”.

ويضيف أن الحزب ظهر بعد الحادثة أنه “مكشوف مسيحيًا، وهذا يتضح بردة فعل كل القوى السياسية المسيحية، ما سيتسبب بإحراج للتيار الوطني الحرّ الذي كان يسعى إلى إعادة إبرام اتفاق معه”.

هذا الواقع يضع الساحة اللبنانية في حالة جهوزية دائمة للدخول في صراعات واشتباكات ومعارك، بحسب الربيع، الذي يرى أن أخطر ما في ذلك، هو تبدل وجهة الصراع بين الطوائف اللبنانية، “من الصراع السنّي الشيعي سابقا، إلى صراع بين الشيعة والمسيحيين”.

يتفق الربيع في ذلك مع المحلل السياسي المقرب من حزب الله، فيصل عبد الساتر، إلا أن الأخير يرى ذلك من منظور “استهداف حزب الله”، من خلال “استهداف علاقته بالبيئة المسيحية في لبنان، بعدما فشل مشروع استهدافه عبر ضرب علاقته بالبيئة السنية، منذ اغتيال الرئيس السابق، رفيق الحريري، عام 2005”.

ويضيف: “الساعون إلى ذلك، يظنون أن فك التحالف، سيكشف حزب الله الذي سيفقد الغطاء المسيحي بعد السني، وبالتالي يصبح وكأنه منغلقا ومحصورا في الساحة الشيعية”.

إلا أن الناشط السياسي في “التيار الوطني الحر”، ناجي حايك، يرى من منظور آخر، أنه ما من استهداف مؤامراتي لهذه العلاقة مع حزب الله، وإنما هناك نقمة ناجمة عن تجاوزات حزب الله نفسه، وتعاطيه مع حلفائه المسيحيين والبيئة المسيحية عموما، لا سيما مع تجاهله لمصالح حلفائه ومطالبهم، واقتصار نتائج التحالف والعلاقة معه على الأثمان التي دفعها التيار والمسيحيون من دون مقابل.

ويضيف أن حزب الله فقد الغطاء المسيحي منذ زمن، وفي وقت سابق بكثير لحادثة الكحالة، “يفضل أحيانًا عدم الإقرار بذلك، ولكن هذا الواقع”.

ويرى حايك أن ما ضرب عهد عون هو “حزب الله أكثر من أي طرف آخر”، لا سيما في الاستحقاقات السياسية التي أدت في النتيجة إلى عرقلة العمل السياسي، “وإن حاولت قيادة التيار تلطيف هذه الحقيقة، إلا أنها تبقى واضحة جدًا”.

في هذا الإطار يتحدث الربيع عن تنامي “معارضة عارمة لحزب الله” في الجو المسيحي، ما من شأنه أن يفرض على التيار الوطني الحرّ “إعادة اعتماد لعبة الطرف الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار وجلب الحماية للمسيحيين من خلال علاقته بالحزب”.

وهذا ما يؤشر إليه كلام حايك عن أن التفاهم السياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الله “ما عاد يعكس المزاج الشعبي على أرض الواقع، ولا الإرادة الشعبية لقواعد التيار الوطني الحر”.

وهذا ناجم عن “تراكمات طيلة السنوات الماضية”، بحسب الناشط في التيار الوطني الحر، وليس وليد إشكال الكحالة أو غيره.

إنه وقت “التنازل”

بالنسبة إلى الربيع، فإن حزب الله اليوم يبدو بحاجة إلى “إعادة تشكيل تحالفاته، سواء على الساحة المسيحية، أو الساحات الأخرى”. وهو ما قد يترجم كلام باسيل الأخير الموجه للحزب.

ويضيف الربيع أنه وفي حال عدم حصول ذلك، “قد نشهد تكرار مثل هذه الأحداث في مناطق مختلفة، إما تؤدي في النهاية إلى التسوية وتدفع حزب الله لتقديم التنازل، وإما أن الحالة ستمتد لفترة طويلة”.

في هذا الاطار يرى عبد الساتر أن كلام باسيل، وإن جاء في لحظة حساسة “تساير المزاج الشعبي المسيحي وتثير تساؤلات، إلا أنها، في المضمون، تتناسب مع ما يراه حزب الله لناحية السعي نحو المزيد من التفاهم والتلاصق والتحالف الذي يشكل بالتأكيد قوة له”.

ويضيف أن باسيل “مصيب فيما يخص عدم كفاية الوحدة على صعيد الطائفة الشيعية فقط”، مشددا على أن علاقة حزب الله والتيار الوطني الحر هي “أبعد من أن تقف عند التصريحات اللحظية”.

وعن تصريحات نواب التيار التي هاجمت حزب الله يصفها عبد الساتر بـ “الشعبوية وغير المسؤولة، لكونها انجرفت في الخطاب العاطفي الذي يجاري غضب الناس”، مؤكدا أن “حزب الله لا يريد سقوفا مرتفعة ولا تبعاتها وكان ذلك واضحا في بيانه المقتضب واختياره بعناية للمتحدثين في تشييع القصاص، حرصا على ذلك”.

وفيما تأتي هذه التطورات في ظل صراع سياسي على ملء فراغ رئاسة الجمهورية، يرشح فيه حزب الله، سليمان فرنجية، للمنصب، بعكس رغبة باسيل، يبدو أن المنتظر من ناحية حزب الله تقديم تنازلات وتجديد التفاهمات والتحالفات على الساحة المسيحية، التي قد تبدأ من الملف الرئاسي.

في هذا السياق، يقول حايك: “على حزب الله ان يعلم أن المسيحيين في لبنان، ليسوا رجاله وأتباعه، بعضهم حليفه والتحالفات تقوم على توازن في العلاقة”.

ويضيف: “كنا نراه تحالفا استراتيجيا مع حزب الله، ولكنه في المقابل، كان يرى في أداء المسيحيين تجاهه واجبا عليهم، لا يحتاج مقابلا، فيما الحقيقة ليست كذلك”.

وشدد حايك على أن ما يطلبه المسيحيون في لبنان من حزب الله اليوم “بسيط جدًا وليس تعجيزيًا، التيار الوطني كان يقف إلى جانبه ويحقق له ما يريد دون أي مقابل سوى الفتات”.

اختلاف جوهري

بالنسبة إلى حايك فإن الاختلاف ما بين حزب الله والمسيحيين يكمن في التفكير ومقاربة الأمور، حيث أن هناك تباينا جوهريا في الأهداف النهائية لدى الطرفين.

ينطلق حزب الله دائما من الفكرة الحربية والعسكرية المسخرة لصالح أيديولوجيته وعقيدته، بحسب حايك، بينما في المقابل، الشارع اللبناني ولا سيما الطوائف الأخرى، “ليست مجبورة بهذه الأيديولوجيا ولا تعني لها شيئا، وليست مستعدة للتضحية من أجل هذه الأفكار والتوجهات”.

ويشدد على أن البيئات الأخرى في لبنان “ما عادت ترى نفسها مثلا معنية بالحرب مع إسرائيل فيما الدول العربية في اتجاه متزايد نحو السلام. ما عاد بإمكان اللبنانيين اليوم حمل وزر القضية الفلسطينية والدخول في مواجهات عسكرية وتهديدات أمنية في سبيل ذلك، ولا قدرة على تحمل التبعات اليوم”.

ويسأل الناشط في التيار الوطني الحر عن رأي حزب الله إن قال له المسيحيون اليوم إن “القسطنطينية لنا ونريد تحريرها، “هل هو مستعد لمجاراة المسيحيين في ذلك؟ بالتأكيد لا، والأمر ذاته في المقابل، لا يمكنه أن يجر جميع اللبنانيين ويوظف مقدراتهم في سبيل عقيدة خاصة به وحده”، مؤكدا أن اعتبارات المقاومة هي بالنسبة إلى حزب الله “ولكنها لا تلزم غيره في لبنان.

لا يمكن اليوم لحزب الله أن يستفز بممارساته بقية الأطراف اللبنانية ثم يقول هذه “مقاومة” كلما وقع تصادم معه، بحسب حايك، “هناك مجتمع لا يريد أن تمر ذخيرة وسلاح مع أرضه، منذ مدة أطلق حزب الله النار على آلية للأمم المتحدة وقوات اليونيفيل بحجة أنها مرت على طريق فرعي في مناطقه، واليوم يرفض الاعتراض على مرور شاحنات أسلحته من أراضي غيره”؟

في المقابل يوضح عبد الساتر أن حزب الله “وإن كان في سعي دائم للحفاظ على تلك التحالفات والتقارب، إلا أن ذلك لا يشكل له هاجسا حول شرعية وجوده كمقاومة”.

ويذكّر عبد الساتر أن “حزب الله” انطلق في ثمانينيات القرن الماضي، في ظل انهيار للدولة اللبنانية والأحزاب والعيش المشترك، “ومع ذلك مضى وحقق ما يريده دون أن يعيقه ذلك، رغم خسارته العديد من التحالفات ونقاط القوة والدعم في استحقاقات متعددة”.

مع ذلك يشدد عبد الساتر على وجود حرص من ناحية كل من حزب الله والتيار الوطني الحر، على بقاء التفاهم بينهما، معتبرا أن عوامل اللقاء بينهما أكثر بكثير من عوامل الفرقة، مستشهدا بتصريح ميشال عون “الحكيم والمتزن” بعد أحداث الكحالة كدليل على ذلك، معتبرا أنه لا يمكن استنباط الواقع فقط من “الخطابات الانفعالية والشعبوية في لحظات معينة”.

المواجهة أو الطلاق

وفيما يستبعد الجميع حصول مواجهة أهلية واسعة النطاق على خلفية المزاج العام المتشنج، يلفت الربيع إلى أن الاشتباك ما بين المسيحيين وحزب الله يختلف تماما عما سبق وحصل بين حزب الله والبيئة السنية.

ويعتبر الربيع أن الصراع بين السنة والشيعة “أسهل على حزب الله”، لأسباب عدة، من بينها “استسهال تصوير أي مواجهة له بالإرهاب، إضافة إلى استخدام تحالفه مع جزء من المسيحيين لتصوير الصراع بين أقليات وأكثرية، فضلا عن عدم تواجد رغبة حقيقية أو توجه لدى السنّة للانخراط في القتال وتسليم زمام الأمور للجيش والسلطات اللبنانية”.

وينبه الكاتب السياسي من أن الواقع الحالي مختلف، “لناحية أن غالبية المسيحيين ولا سيما الموارنة، يعتبرون أنفسهم مجتمعا مقاتلا ولديه تجاربه القتالية”.

هذا التوجه ظهر واضحًا في الانتشار المسلح وإطلاق النار الكثيف الذي شهدته بلدة الكحالة بالتزامن مع تشييعها، الجمعة، لجثمان، فادي بجاني، الذي قتل بنيران عناصر حزب الله.

ولكن في الوقت ذاته لا يعني ذلك أي دعوة للصدام مع حزب الله من ناحية المسيحيين، وفق ما يؤكد حايك، نظرًا للتكلفة الباهظة لتوجه كهذا “لا يحتملها أحد”.

وحتى ولو كان هناك توجه لخيار التصادم، ليس لدى المسيحيين واقعيا القدرة العسكرية والعقائدية على مواجهة حزب الله، بحسب حايك، الذي يؤكد أن ان المجتمع المسيحي والسني والدرزي في لبنان ليسوا “موجهين عقائديا ولا يسعون لحروب ومواجهات وإنما يريدون فقط العيش بسلام وراحة أمنية واقتصادية لا أكثر”.

ولكن ذلك لا يعني القبول بالواقع القائم، حيث أن هذا النوع من المشاكل قد يكون مرشحا للتصعيد، بحسب ما يرى الربيع من جهته، وذلك عبر مزيد من مظاهر التحلل والمزيد من الدعوات التي ترفض الصيغة القائمة وتطالب بتغييرها، “وهو أمر لا يمكن حصوله بدون وقوع مواجهة كبرى ظروفها غير متوافرة حتى الآن”.

من ناحيته، يعتبر حايك أن “الانفصال هو الخيار الأمثل”، وهو توجه بدأ يتصاعد كمطلب للمسيحيين تترجم تارة من ناحية على شكل مطالبات باللامركزية المالية وأحيان أخرى بالفيدرالية.

ويختتم الناشط السياسي في التيار الوطني الحر بالقول: “في نهاية الأمر، المسيحيون ليسوا مستعدين للاستمرار بدفع أثمان عن خيارات غيرهم التي لا يتخذون فيها أي خيار”.