نيويورك تايمز: ترامب كلف نائبه بنس بملف فيروس كورونا لأنه “بدون عمل وليس لديه ما يفعله”

أفادت صحيفة New York Times الأمريكية، نقلاً عن أشخاص اطلعوا على تعليقات الرئيس، بأنَّ دونالد ترامب أخبر بعض الأشخاص بأنَّه جعل نائبه، مايك بنس، مسؤولاً عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا، لأنَّه “لم يكن لديه أي شيء آخر ليفعله”.

حسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي، الجمعة 28 فبراير/شباط 2020، واجهت إدارة ترامب إدانات من الحزبين بسبب نهجها في التعامل مع فيروس كورونا حتى الآن، إذ يشجب خبراء الصحة العامة من الرئيس بسبب التحذيرات المتضاربة التي أصدرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسط مخاوف واضحة حول تأثير الذعر الناتج من تفشي فيروس كورونا في سوق الأوراق المالية، يحاول البيت الأبيض تشديد الرقابة على المعلومات التي ينشرها مسؤولو الصحة الحكوميون والعلماء، الذين أصدر إليهم تعليمات بتمريرها عبر بنس، الذي سيعلنها في ما بعد في تصريحات أو مناسبات عامة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة New York Times.

فيما لم يستجب البيت الأبيض لطلب تعليق من موقع Business Insider الأمريكي.

لكن لدى بنس تاريخٌ مُخِلٌّ في ما يتعلق بالأزمات الصحية، ولا يزال يواجه الانتقادات بسبب تعامله مع تفشِّي فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في ولاية إنديانا عندما كان حاكماً لها.

إذ قال عضو مجلس الشيوخ، بيرني ساندرز، المرشح الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020، إنَّ خطة ترامب للتصدي لفيروس كورونا “مقززة”، مشيراً إلى قرار الرئيس بتكليف بنس بتولي القيادة، على الرغم من أسلوبه المثير للجدل في التعامل مع تفشي فيروس نقص المناعة البشرية.

كما قال في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة تويتر: “خطة ترامب للتعامل مع فيروس كورونا حتى الآن:

منع مساعدات التدفئة عن الفقراء أثناء فصل الشتاء.

تكليف نائبه بنس، الذي كانت خطته لمنع انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية هي “الدعاء”، بالإشراف على جهود المكافحة.

منح الفرصة للعضو السابق في مجموعة ضغط معنية بشركات الأدوية أليكس أزار لرفض ضمان توفير اللقاحات بأسعار معقولة لجميع الناس

كم هذا مقزز”.

فيما أعلن أليكس آزار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، يوم الأربعاء 26 فبراير/شباط. أنَّه سيواصل قيادة فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا، حتى عندما أعلن ترامب أنَّ بنس المسؤول عن تنسيق استجابة الحكومة لحالة الطوارئ.

بينما قال خبراء الصحة العامة إنَّ مثل هذه الرسائل المتضاربة تنشر اللبس بين الأمريكيين، إذ يحذر مركز مكافحة الأمراض من أنَّ انتشار فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، الذي نشأ في الصين، أمر لا مفر منه وسيؤدي إلى اضطرابات “شديدة”.