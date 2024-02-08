هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية اليوم

النهار

قال مرجع سياسي أمام المقربين منه نهاية الأسبوع المنصرم، إن لا رئيس قبل شهر آذار وربما أكثر، لارتباط لبنان بحرب غزة بكل أشكالها

تردد أن زيارة النائب فريد الخازن ووزير الاتصالات جوني القرم إلى عين التينة هدفت إلى رفع شكوى إلى الرئيس بري مما يعتبر أنه محاصرة القرم من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.

عُلم نقلاً عن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، أن ثمّة توجّهاً لإعادة النظر في المساعدات من لبنان إلى سوريا والعراق وفلسطين

تعطى وعود لرجال أعمال في الخليج والخارج من مرجعيات سياسية بمواقع نيابية، إذا رفعوا من منسوب دعمهم المالي، وهذا ما ينسحب على الكثيرين منهم.

تعاني جمعيات وأندية أزمات مالية حادّة، وتلقى صعوبة في إيجاد التمويل من مرجعيات سياسية كما كان يحصل في السابق.

الجمهورية

أكد دبلوماسي أوروبي أن بلاده تعطي الأولوية لاستحقاق لبناني معطل، والفصل بين هذا الاستحقاق وبين ملف ميداني ساخن.

كثرت التكهنات حول قرار مرتقب لشخصية سياسية كبيرة، والمؤكد انه قد يتخذه إذا تهيأت الظروف لعمل إنقاذي.

ينتظر أن يوقع البابا فرنسيس على مرسوم بإعلان أحد البطاركة طوباوياً في أواخر شباط الحالي.

اللواء

فوجئت الأوساط الرسمية بإرجاء زيارة الوزير المصري، بعد اتخاذ الاجراءات كافة، بما في ذلك، تحضير الاعلاميين للاستماع اليه، بعد لقاء مرجع كبير..

راجت في الايام الماضية تجارة بطاقات التشريج، على خلفية استمرار اضراب موظفي شركتي تشغيل الخليوي..

لم تتحدث جهة امنية بعد عن طبيعة الانفجار الهائل، الذي حدث فجراً وسمعه سكان العاصمة والضواحي، حتى الى ما بعد ساحل الشوف.

نداء الوطن

أخضعت إحدى الدول العربية حقائب أحد الوزراء لتفتيش دقيق، وهو كان بصدد زيارة تلك الدولة لحضور مؤتمر تقني برفقة عدد من المستشارين والمديرين العامين.

بعد مطالبة العسكريين بمساواتهم بموظفي القطاع العام لجهة الإفادة من الإنتاجية، اقترحت رئيسة جهاز رقابي مساواة موظفي القطاع العام بالعسكريين لجهة إفادتهم من بدل المحروقات والبنزين، ما أدى إلى حرمان القطاع العسكري من جزء كبير مما سيحصل عليه سائر أفراد القطاع العام.

أكد سفير دولة عربية لكتلة نيابية وسطية أنّ عليها العمل لفرض نفسها في المعادلة لا أن تتّكتل فقط على عددها لأنّ المعادلات ترتبط بالدور.

البناء

قال مصدر فلسطيني إن المناخات مؤاتية لترجمة نتائج الحوار الوطني الفلسطيني لجهة تحقيق الوحدة الوطنية رغم انتقادات حركة فتح لطوفان الأقصى وانتقاد حركة حماس لموقف السلطة من العلاقة بأجهزة الاحتلال. وقال المصدر إن إدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب يمكن أن تشكل نقطة انطلاق مسار جديد عبر حكومة تكنوقراط متفق عليها بين حماس وفتح تتولى الإشراف على إعادة الإعمار وتكون مقبولة لدى الجهات المموّلة العربية والأجنبية. وتوقع المصدر أن تتوازى مسارات التفاوض على اتفاق غزة مع فتح قنوات اتصال بين قيادتي حماس وفتح حول إدارة المرحلة المقبلة.

قال مصدر سياسي عراقي إن السلوك الأميركي الدموي في العراق بصورة مستفزة للحكومة العراقية وللشارع العراقي يعكس قناعة أميركية باستحالة بقاء القوات الأميركية في العراق، ولذلك تتم ترجمة ذلك بمظاهر القوة طالما أن الرحيل بات حتمياً. وأعلن المصدر أن مجلس النواب العراقي سوف يصوّت على توصية بمطالبة الحكومة بضمان الرحيل الأميركي خلال مهلة لا تتعدّى ثلاثة شهور، وأن القواعد الأميركية والسفارة الأميركية ستكون عرضة لهجمات بما يسرّع خطوات الرحيل الأميركي لأن ليس في العراق من يستطيع الدفاع عن بقاء القوات الأميركية بعد هذه العمليات.

الأنباء

زيارة خارجية الى بيروت لم تُحسم بعد ما يوحي بأن الأمور لم تنضج بعد.

تسريبات مقلقة حول مصير حراك معني بملف أساسي وداهم.