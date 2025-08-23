هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

نداء الوطن

تساءلت مصادر مطّلعة لماذا حملة التشكيك العونية تشمل فقط شحنات النفط العائدة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان ولا تتطرّق لتلك العائدة إلى القطاع الخاص؟ هل الغاية عرقلة تأمين النفط وتاليًا الحدّ من ساعات التغذية؟

بعد تحريك ملف السّلاح الفلسطينيّ، يُنتظر أن تتحرّك الحكومة بشكل واسع وأن يشهد السراي اجتماعًا واسعًا بشأن العلاقات مع سوريا لناحية الحدود والسجناء والنازحين.

سألت مصادر سياسيّة رفيعة: ألا يستحقّ رئيس الحكومة نواف سلام من “نادي رؤساء الحكومات” أن يجتمع ويُصدر بيانًا يستنكر حملة التخوين التي يتعرّض لها؟

اللواء

لوحظ، عدم زيارة وفد حزبي، في إطار جولات على الحلفاء، لتيار مسيحي، بعد انتهاء البازار الرئاسي!

نُقل عن مرجع عدم اطمئنانه إلى مسار التمديد لليونيفيل، قبل صدور القرار عن مجلس الأمن رسمياً الاثنين المقبل.

تزايدت المخاوف من خطط مشبوهة في بعض المناطق الجنوبية، بانتظار أن يكون ما تحمله الدبلوماسية الأميركية مطمئناً..

الجمهورية

سأل مؤيّدون للورقة الأميركية عمّا أوجب على برّاك الحديث بليونة عن إيران ووصفها بالجارة، وإيحائه بأنّها يمكن أن تكون شريكة في الحل.

يقول عارفون إنّ التهديدات التي أوردها زعيم حزبي حرّكت اتصالات مكثفة من جهات سياسية في اتجاه جهات معنية بالملف اللبناني، تطلب استباق أي محاولات لإحداث فوضى داخلية، بإجراءات رادعة لها.

عُقِدَ لقاء قصير بين مسؤول حزبي وأحد المستشارين، اتسمّ بأجواء مكهربة، سَمِع فيها المستشار كلاماً بصورة حادة حرفيّته: «تسليم السلاح يعني تسليم الأرواح ونقطة على السطر».

البناء

تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أن نتيجة المساعي الأميركية بين لبنان و”إسرائيل” لن تكون أفضل من نتائج مساعي أميركا بين سورية و”إسرائيل”، وأن المبعوث الأميركي توماس باراك مجرد وسيط عقاري يحمل محفظة سندات المستثمرين الذين وعدهم بمشروع عقاري كبير في الشرق الأوسط أقفلت الطريق أمامه في غزة ويسعى لتسويقه في لبنان بتحويل عشرات القرى الحدودية اللبنانية إلى منطقة أمنية إسرائيلية عازلة خالية من السكان مدمرة البيوت تُقام فيها مشاريع عقارية. وفي سورية أقنع الحكم الجديد بتأجير الجولان لـ”إسرائيل” 25 سنة تتجدّد تلقائياً جمع تمويلها من مستثمرين يهود أميركيين وليس أمام لبنان إلا أحد خيارين إما أن يستسلم أو أن يواجه، وكل حديث آخر هو نوع من الاستسلام، وأن أوروبا التي تعترض على هذه المشاريع لن تستطيع فعل شيء ما لم يرفع لبنان الرسميّ صوته بالرفض العلني وبجرأة مهما كانت التبعات.

استغربت مصادر إعلامية أن لا تصدر ردود أفعال وازنة على كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن كيفية مواجهة خطر عدم التزام “إسرائيل” بالانسحاب ووقف الاعتداءات إذا تمّ نزع سلاح المقاومة وقوله إن ليس لدى لبنان إلا أن يراهن على أن “إسرائيل” سوف تلتزم وأن يكتفي بما عرضه الأميركي من إصدار إدانة عن مجلس الأمن الدولي إذا لم تلتزم “إسرائيل”. وقالت المصادر خطورة كلام سلام إنه يدعو للتأقلم مع بقاء الاحتلال واستمرار الاعتداءات ويكشف حقيقة أن ليس لدى الدولة أي خطة دفاعية بل ليس لديها الاستعداد للبحث بخطة دفاعية، ولذلك تهرّبت من أي نقاش تحت عنوان متفق عليه سابقاً وورد في بيانها الوزاريّ تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية. وقالت المصادر المستغرب أن يظهر أن رئيس الجمهورية موافق على كلام سلام، بعدما سبق وتعهّد في خطاب القسم بحوار حول استراتيجية أمن وطني ووعد في حوارات إعلامية باعتماد قوة القوة إذا لم تنفع قوة الحق وقوة القانون.