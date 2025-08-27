هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

تكررت وتيرة التصريحات الايرانية في ملف سلاح “حزب الله” رداً على المواقف الاميركية ولتأكيد عدم التخلي عن الحزب في المرحلة الراهنة.

كثرت في الايام الاخيرة بيانات باسم سجناء لبنانيين وسوريين من دون ان تحمل توقيع جهة محددة معروفة وظهرت كأنها عمل منظم في غرف سوداء تهدف الى ارباك الحكومة بعد اغراقها بالملفات الشائكة.

استاء مواطنون من اقدام شركتي الخليوي على تبديل باقات الخدمات قيمة وسعراً اذ اعتبر هؤلاء ان الغاء باقة العشرة جيغابايت يلزمهم حكماً بباقة الـ 25 يكبدهم مبلغاً مالياً لا يتناسب مع حاجتهم ومصروفهم.

على رغم الكلام عن السوق العقارية في لبنان لم تصدر اي جهة رسمية بيانا بالرخص العقارية المسجّلة في الاشهر الاولى من العام الجاري بخلاف سنين سابقة.

نفت مصادر حكومية ما تم تداوله عن استبعاد رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية يوسف رجي عن الملف اللبناني السوري واستبداله بنائب رئيس الحكومة طارق متري وأوضحت أن العلاقة مع سوريا تخص وزارات ومنها الخارجية والدفاع والداخلية والعدل. وأن متري يشرف على العمل في الملفات المشتركة، وهو على إتصال دائم مع كل الوزراء المعنيين بهذه الملفات والتنسيق قائم مع وزير الخارجية.

الجمهورية

نصح خبير اقتصادي كبير بالاستثمار في شراء العقار في لبنان في هذه المرحلة، لأنّ الأسعار ما زالت أقل من قيمتها الحقيقية، وسترتفع بشكل سريع في وقت لن يكون بعيداً.

تتوق دولة خليجية صديقة إلى إعادة تفعيل علاقاتها مع لبنان بعد سنوات من الجمود تحت ضغط خارجي لمحاولة عزل لبنان حتى تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح بيَد الدولة.

أكّد قريبون من مرجع سياسي أنّ خطابه لمناسبة ذكرى سنوية سيكون نوعياً وسينطوي على رسائل سياسية في اتجاهات عدة.

اللواء

يتطلع كثيرون من السياسيين والمواطنين الى اهمية ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات اللبنانية – السورية لجهة المعابر ورسوم الانتقال بين البلدين..

بالتزامن مع تحضيرات الدولة، من غير المستبعد مبادرة حزب بارز الى بدء تقديم مساعدات لاعادة الاعمار حيث ما يمكن..

السؤال الصعب الذي يواجه مشروع قانون الفجوة المالية: كيف يمكن تخفيض الرقم من 80 مليار الى 50 او 40 مليار دولار؟

نداء الوطن

علق دبلوماسي عريق على ما أثير حول ما أدلى به الموفد الأميركي توم براك عن الصحافيين، فقال: “ركِّزوا على الطروحات الأميركية فهي على جانب كبير من الأهمية وتشكِّل خارطة طريق لِما سيأتي”.

تبيَّن أن سبب عدم مشاركة مورغان أورتاغوس في زيارة الوفد الأميركي لرئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” السابق وليد جنبلاط، يعود إلى توجهها إلى إسرائيل.

علَّق مصدر مصرفي على وعود “حزب الله” بتقديم مليار دولار لإعادة الإعمار في بيئته بأنه كلام يُراد منه امتصاص النقمة عليه، وسأل المصدر: إذا كان صحيحًا هذا الكلام، فمن أين أمَّن “الحزب” هذا المبلغ؟

البناء

قارنت مرجعية سياسية بين كيفية تعامل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني مع الصحافيين بالابتسامة واللياقة والاحترام رغم الصخب الطبيعيّ الذي يرافق كل لقاء صحافي مع مسؤول كبير يزور البلد في ظروف متأجّجة يريد خلاله الصحافيون أكبر كمية معلومات في وقت يعلمون أنه ضيّق، وبالمقابل ضيّق صدر وطول لسان المبعوث الأميركي توماس برّاك. وقالت إن الأخلاق ليست تمايزاً تفصيلياً بين مسؤولي الدول بل هو ترجمة لثقافة السياسيين في دول يوجد الاحترام والتهذيب ضمن معايير سياساتها ومسؤوليها، ودول تعتبر العالم كله دون مستواها وتنظر بتعجرف لكل مَن لا ينتمي إليها بمن في ذلك المسؤولين الأصدقاء كحال تكلم برّاك من منبر رئيس جمهورية يفترض أنه صديق حيث لم يتورّع عن وصف الصحافيين بالحيوانات. وتساءلت المرجعية لو صدر كلام برّاك عن لاريجاني ماذا كان عليه الحال في لبنان، ربما كان هناك إعلان إضراب إعلامي مفتوح ومقاطعة للأخبار التي تخصّ بلده حتى اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه من قبل الدولة اللبنانيّة.

قال دبلوماسي مخضرم إن كل محاولات قناة الحدث وبعض السياسيين اللبنانيين لتجميل كلام رئيس حكومة الاحتلال وتصويره استجابة لورقة توماس برّاك وملاقاة للالتزامات اللبنانيّة بالتزامات مقابلة، لن تنفع في إقناع ساذج بأن نتنياهو أعلن عن نيّة وقف الاعتداءات على لبنان والانسحاب من أراضيه، حيث هناك ثلاثة أشياء واضحة أولاً، لا حديث عن وقف العمليّات بل عن ترتيبات سوف توضع فيها ضمانات لـ»إسرائيل» بحق الملاحقة والضربات الاستباقيّة عند استشعار أي تهديد، ما يعني كما قالت صحف أميركية تقنين الضربات الإسرائيلية، وثانياً ليس هناك انسحاب بل استعداد لتخفيض تدريجي لقوات الاحتلال من لبنان، وثالثاً هناك منطقة أمنيّة عازلة تضم القرى الحدودية الملاصقة للمستوطنات والتي دمّر الاحتلال بيوتها وهجّر سكانها وسوف يمنع إعادة إعمارها وعودة السكان إليها، وعلى الحكومة التي تقبل بذلك أن تقوله علناً بلا لفّ ودوران.