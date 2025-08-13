هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحليّة

النهار

تردد أن رئاسة الحكومة تحقق في معلومات وردتها عن شهادات مزورة يحملها أحد الوزراء من الخارج وقد اعتمدها في سيرته الذاتية.

في حين يشنّ أحد أساتذة التاريخ المشارك في لجان إعداد المناهج الجديدة حملة تحذير من محاولة شطب المادة من المناهج تؤكد مصادر تربوية أن المناهج الجديدة نصت على اعتماد حصتين أسبوعياً في حين كانت حصة أسبوعية واحدة سابقاً.

أكد مصدر سياسي أن الرئيس ميشال عون نصح وفد “حزب الله الذي زاره أخيراً بالتخلي عن السلاح للدولة “لأن ذلك أقل ضرراً وسوءاً من الاحتفاظ به”.

على رغم كل العقبات ينشط وزير الإعلام في عقد لقاءات مع سفارات ومنظمات لحملها على دعم تلفزيون لبنان لإعادة إطلاقه بعد تعيين إدارة جديدة له.

بعد أخبار عن إعفاء مسؤول عسكري من مهماته واعتبار الخطوة سياسية لكونه قريب أحد رؤساء الكتل النيابية، صدرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهنئات متعددة له لتعيينه في منصب آخر جديد رأى البعض فيه ترقية فيما تجنب آخرون التعليق عليه.

تدخل مرجع رسمي متمنيا عدم استدعاء احد الناشطين السياسيين الى التحقيق تجنبا لتحويله بطل حريات وتعبير لأن تأثير الحملات المدافعة ستكون اكثر وقعا من كلامه المحدود التأثير.

الجمهورية

بنتيجة سقوط شهداء من مؤسسة عريقة، نصح خبراء بمراجعة عاجلة لبروتوكولات التعامل مع الذخائر، وتحديث خرائط مواقع التخزين، وجدولة إتلاف منظّم بإشراف دولي إذا لزم، تفادياً لتكرار الحوادث.

قال معنيّون إنّ دولة إقليمية وحلفاءها سيدفعون باتجاه ربط أي بحثٍ بنزع السلاح بجدول زمني طويل وضمانات سيادية وحدودية واضحة، واحتمال توظيف ورقة الحدود والغاز كعوائدٍ مقابلة.

من المتوقع وصول عدد من الموفدين إلى لبنان قريباً ما يؤشر إلى دخول مرحلة البحث في تسويات أو تفاهمات مرتبطة بالملفات الأمنية والإقليمية.

اللواء

بات بحكم الثابت بقوة أن الترتيبات الدبلوماسية في عدد من دول المنطقة المحيطة بإسرائيل، تسير وفقاً لوحدة المسارات، لا سيما على المسارين اللبناني والسوري..

حسب مصدر مطَّلع، لم ترتقِ الاتصالات بعد بين حزب بارز وتيار كان حليفاً الى مستوى التنسيق في ما خص السياسات المحلية.

رفضت مؤسسات مصرفية من الفئة الأولى، صرف شيكات بالدولار، صادرة عن مؤسسة مالية رفع الغطاء المالي الشرعي عنها مؤخراً..

نداء الوطن

تشكّل عمَّان محور لقاءات في غاية الأهمية، فبعد اللقاء الأميركي السوري الأردني، يزور رئيس الحكومة نواف سلام الأردن في التاسع عشر من هذا الشهر ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية يوسف رجي.

كشفت معلومات موثوقة أنّ الأجهزة الأمنية تمكّنت من معرفة هوية مرتكب جريمة المعاملتين، ويجري تعقّبه فيما لا يزال متواريًا.

عُلم أنّ نائبًا سابقًا مقتدرًا متخلّفٌ عن سداد الرسوم البلدية المستحقة على “فيلّته” في كسروان منذ تسعة أعوام، وهو يتجاهل كلّ المطالبات بوجوب سدادها.

البناء

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن حظوظ التوصل إلى اتفاق حول غزة ترتفع على احتمالات بدء عملية بنيامين نتنياهو بسبب حجم الأزمات التي يواجهها نتنياهو في خيار الحرب، وفي مقدّمتها أن الحرب فقدت جاذبيّتها وقدرتها على الإقناع خارجياً أمام هول مشاهد الموت جوعاً في غزة مقابل العجز العسكري لجيش الاحتلال أمام المقاومة في الميدان وتفاعل شعوب الغرب مع هذه الثنائية بالضغط على الحكومات إلى حدّ الفرض على بريطانيا وفرنسا وأخيراً ألمانيا المزوّد الثاني للسلاح لـ»إسرائيل» وقف تزويد الأسلحة بينما في الداخل سجلت الحركة الاحتجاجيّة تعاظماً بلغت معه التظاهرات رقم المئة ألف للمرة الأولى منذ سنة وهي مرشّحة لرقم الربع مليون قريباً أمّا عسكرياً، فالوضع الأشدّ سوءاً حيث تعصف الخلافات في كل علاقات الحكومة مع الجيش ويعجز الجيش عن تجنيد ما يكفي لمواصلة الحرب ومعنويّات الجيش تدهورت إلى حدّ أفقده القدرة على الصمود أمام هجمات المقاومة.

قال مصدر أوروبي إنّه لم يكن يتوقع أن تذبل صورة الحكمين الجديدين في سورية ولبنان بالسرعة التي ظهر فيها البلدان أمام أزمات وطنيّة كبرى، حيث المكوّنات تفقد قدرة التعاون تحت ظلال الحكم وحيث مخاطر الفتن الأهلية تطل برأسها بينما حديث الازدهار يفقد جاذبيته مع فقدان الاستقرار، بينما «إسرائيل» تتصرّف بطريقة عبثية تتسبب بإهانة وإذلال حكومات يفترض أنها ولدت في كنف رعاية أميركا ودعم مباشر من كبار حلفائها الإقليميين وأمام وضع أمني غير مبشّر بالاستقرار تتراجع الخدمات، وخصوصاً تتبخر وعود تأمين الكهرباء وتغلب على التعيينات محسوبيات و محاصصات وانتقائية وروح انتقامية ويكاد لا يحتاج المعارضون سوى الانتظار حتى يرون النظام الجديد وداعميه يأتون إليهم و يحاولون الاستقواء بهم على بعضهم، وهم بعض ضد بعض، طلباً للتعاون للخروج من الأزمات القاتلة، بينما تسيطر صورة مجاعة غزة على مخيلة من يريد رسم مشهد للسياسة الأميركية في المنطقة، ولا تبدو كل حملات التسويق في القنوات الفضائية العملاقة مجدية في تعويم ما ينهار في الواقع.