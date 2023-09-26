هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

يؤكد مستشار حكومي سابق أن المفاوضات الأميركية الإيرانية استعادت زخمها في الأيام الأخيرة.

انشغلت الساحة السياسية بقراءة خلفيات ما تطرّق إليه مرجع سياسي تجاه دولة خليجية، والذي ترك إرباكاً لدى القريبين والأبعدين.

عُلم أن إجراءات أمنية اتُّخذت على أعلى المستويات في السفارات ومن قِبل الديبلوماسيين ومنها الاستنفار الأمني بدرجاته القصوى.

تراقب جهات فاعلة عودة المساجلات بين حزبين بارزين ربطاً بحملات من مرجعية سياسية على دولة خليجية والأهداف الكامنة خلفها

أكثر من لقاء عُقد في الأيام القليلة الماضية بين مرجع نيابي وأكثر من نائب وموفد من رؤساء كتل ومحازبين بعيداً عن الأضواء والإعلام.

الجمهورية

أسمع سفير دولة كبرى أحد الوزراء كلاماً قاسياً على خلفية تعطيله إجراء يتعلّق بمؤسسة غير مدنية.

تنكب مراكز أبحاث على دراسة التأثيرات الديموغرافية لأزمة النازحين السوريين والفلسطينيين، فتبيّن أن الصيغة اللبنانية باتت تواجه انفجاراً شبه مؤكد، إذا استمر التدفق على حاله في الفترة المقبلة.

قال موفد خارجي للمعارضة إن العقدة الرئاسية لبنانية وعلى اللبنانيين مسؤولية معالجتها.

اللواء

يثير أكثر من مصدر مالي مشكلة الصرف الرسمي بالدولار، بعد نفاد أموال السحب الخاصة؟!

ما تزال وزارات لا تمتثل لتوجيهات رسمية في ما خصَّ التعامل مع النزوح السوري، لا سيما في مجالات العمل والأعمال!

يلمس عائدون من عاصمة غربية، ناشطة للتسوية في لبنان ترهُّلاً وضعفاً في الادارة الرسمية، وموقع الدولة الكبرى عالمياً..

نداء الوطن

لوحظ أنّ النصّ الرسمي لخطاب رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل في عكار يوم الأحد، جاء مخفّفاً بعض الشيء عن النصّ الحقيقي، في ما خصّ الهجوم على قائد الجيش إزاء ملف النازحين السوريين.

يقال إنّ مسؤولاً حزبياً – أمنياً بارزاً تدخّل لدى جهات معنية لتغيير حيثيات التحقيق مع مسؤول في «حماس» بتهمة التعامل مع إسرائيل.

تبيّن أنّ جولة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل في عكار كانت دون توقّعات الحشد الشعبي المنتظر.

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن وتيرة التشاور السعودي الإيراني تسارعت في الأسبوعين الأخيرين، حيث يجري السفراء اجتماعات مع مدراء وزارة الخارجية في العاصمتين ويتواصل الوزيران هاتفياً بشكل أسبوعي والقضايا التي يتقدمها اليمن حالياً قابلة للتوسع، حيث تحتل سورية المكانة التالية لليمن وبعدها تكون هناك فرصة لبحث الوضع في لبنان.

يعتقد مصدر نيابي أن كلمة السر الرئاسية هي سليمان فرنجية وأن الأميركي الذي يقود اللجنة الخماسية لم يمانع بالمبادرة الفرنسية على هذا الأساس ضمن عرض مقايضة تتضمن نواف سلام لرئاسة الحكومة. وهو أوعز بتعطيلها ويوعز اليوم بطرح بدائل للوصول إلى مقايضة اسم فرنجية بترتيبات تريد أميركا التفاوض مع حزب الله حولها لمنع الانزلاق إلى حرب في لحظة سيئة يعيشها كيان الاحتلال أسوة بما حدث في ترسيم الحدود البحرية.