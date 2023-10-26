هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

يتردد أن مسؤولاً أمنياً سابقاً سافر إلى الخارج في مهمة تفاوض أو توسط مع عدد من الدول المعنية بالوضع في المنطقة، وخصوصاً في لبنان.

يقول وزير حالي أن الأوضاع الحالية دفعت إلى الأمام بخيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لأن الوضع غير المستقر لا يحتمل أي تغيير أو ارتباك أو خلاف في المؤسسة العسكرية.

يلاحظ غياب مواقف أحزاب عقائدية قديمة حيال ما يحصل اليوم في غزة بخلاف الحروب السابقة، ما يتناغم مع الموقف السوري الرسمي.

نقل أحد الذين التقوا بسفير دولة أوروبية بارزة أنه سمع كلاماً خطيراً قد يكون أكثر حدّة من الموقف الأميركي المتشدد إذا ما فُتحت الجبهة الجنوبية.

الجمهورية

أجرى زعيم سياسي اتصالاً بنائب بيروتي مُشيداً بالموقف الذي اعلنته شقيقته حيث وضعت الوحدة الوطنية فوق كل الخلافات وقدّمت التضامن الوطني والإنساني على كل إعتبار آخر.

رأت أوساط دبلوماسية أنه يتعذّر تقديم صورة عسكرية أو سياسية واضحة عن مستقبل المنطقة.

يشكو مواطنون في مناطق عدة من استغلال بعض التجار والباعة الأوضاع الحالية وزيادة أسعار السلع بشكل لاأخلاقي ولاإنساني.

اللواء

بدأت شركات صيرفة كبرى «تجميع وحجز» كميات من الدولار، لوقت الحاجة، إذا ما تفاقم الوضع في لبنان والمنطقة.

تعيد مؤسسات سياحية حساباتها جذرياً في ضوء المخاوف من أن تؤثر التداعيات العسكرية للحرب في غزة على الحجوزات في موسم الأعياد القريبة.

اتفق مرجع ورئيس تيار على معاودة التشاور فور انتهاء الأخير من جولاته، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

نداء الوطن

يتردد أنّ التصويب على رئيس مجلس إدارة «الميدل ايست» محمد الحوت كان بطلب من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فضلاً عن أنّ نقل بعض الطائرات إلى الخارج أثار استياء «حزب الله» لتسببه بحالة من الهلع بين اللبنانيين.

تقول مصادر وزارية إنّ معيار الإيجابية في حركة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، يكمن في عودة وزرائه إلى جلسات مجلس الوزراء، أما إذا لم يحصل ذلك فإن هذه الحركة لا تتعدى «العلاقات العامة».

تُسجّل حركة نزوح كبيرة من الجنوب باتجاه مناطق اهدن وزغرتا حيث ارتفعت كلفة الإيجارات.

البناء

قال مرجع سياسي وطني سابق إنّ أهم حركة سياسية داخلية ذات بعد وطني واضح وتمثل التقاط الفرصة التاريخية وإدارتها بحكمة وحنكة هي ما قام به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ الحوار الذي قام رئيس مجلس النواب نبيه برعايته عام 2006. وتوقع المرجع أن يكون لهذه الحركة تداعيات إيجابية على المشهد العام والوحدة في مواجهة التحديات والاستحقاقات التي تنتظر لبنان في ظل عواصف دولية وإقليمية وأن يكون لها تأثيرها لاحقاً على الاستحقاق الرئاسي.

توقف مصدر دبلوماسي أمام خبرين صادرين عن مكتب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كل منهما مرفق بصورة، وقال إن هذين الخبرين شيفرة تشير الى انتقال السيد نصر الله من مرحلة كان الصمت فيها إلى مرحلة تؤشر إلى التمهيد لنقلة جديدة، خصوصاً أن أحد الخبرين يتحدث عن لقاء جمع السيد نصر الله بقيادتي “حماس” و”الجهاد” مرفق بصورة، والثاني يتحدّث عن توصيف شهداء الحزب بصفتهم شهداء على طريق القدس وليس نصرة غزة فقط داعياً إلى تتبع ما سيكون عليه الظهور اللاحق للسيد نصر الله لأن الأمور تتحرّك بوضوح نحو مرحلة جديدة.

الأنباء

تقاطع حليفان لدودان على رفض خطوة أحوج ما يكون البلد اليها، وبخلفية سياسية متشابهة.

ملف أساسي لا زال يرخي بثقله على استحقاقات أخرى رغم أنه بحكم المجمّد.