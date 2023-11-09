هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

يُنقل عن رئيس تجمع ماروني مقرب من بكركي، الاهتمام بالقرى المسيحية الحدودية، واعتبارها الخط الأول للدفاع عن المسيحيين واللبنانيين، حيث هناك خلية أزمة كبيرة لمواجهة أي طارئ ميداني.

عمد فندق كبير في العاصمة الى صرف نحو 40 موظفاً بعدما تم إلغاء حجوزات كثيرة لديه تمتد الى زمن عيدي الميلاد ورأس السنة.

لوحظ أن معظم مكاتب السياحة والسفر في الداخل والخارج، تسوّق لرحلات للأعياد في معظم دول المنطقة بأسعار زهيدة في ظل الركود الذي أصاب القطاع السياحي بعد حرب غزة.

يُنقل أن الدور الذي يقوم به مرجع أمني سابق، هو بمعزل عن موقفي “حزب الله” وحركة “أمل”، من خلال شبكة العلاقات الواسعة التي يملكها، ولن يتجاوز الخطوط الحمر بالنسبة لبيئته الحاضنة في هذه المسألة الحساسة.

اللواء

تتزايد المخاوف ليلاً في القرى المتاخمة للحدود مع سماع أصوات قصف وقذائف غير مسبوقة لجهة قوتها!

أدت أحداث غزة إلى توقف البحث في رفع الحدّ الأدني للأجور.

أدى تسريب موعد لقاء بين قطب وسطي ومرشح رئاسي إلى الإعلان أن اللقاء لم يكن وارداً!

نداء الوطن

سجّلت زيادة في نسبة الكثافة السكانية في الضاحية وبيروت بأكثر من 10 في المئة وارتفعت نسبة الكثافة السكانية في مدن الجنوب الكبرى بنسبة موازية تقريباً نتيجة نزوح أهالي القرى الحدودية الجنوبية.

ارتفع الطلب على الدولار بالسوق الموازية بنسبة 20 في المئة وعزت مصادر مالية استقرار سعر الصرف إلى انخفاض فاتورة الاستيراد بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.

تسعى جهات سياسية إلى لفلفة فضيحة اختلاس من احدى الجهات المانحة في وزارة خدماتية تورط بها مستشار وموظف.

البناء

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع إحدى قنوات التلفزة قبل شهور يرد فيه على سؤال عن احتمال قيام حماس بعملية كبرى ضد الكيان، فيقول: لا تبالغوا لن يحدث شيء من هذا. ويضيف رداً على سؤال ماذا لو حدث بأن جهوزية جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية تتكفل برد شديد القسوة، متابعاً: نحن قادرون على القتال من حولنا 360 درجة. ويُستخدم الشريط للتندر والسخرية من نتنياهو بتعليقات، وها نحن نرى رجل الـ360.

قال دبلوماسي غربي إن القيادة العسكرية الأميركية أبلغت الإدارة في واشنطن خطورة تصعيد اليمن لمشاركته في نصرة غزة، خصوصاً أن إمكانية لجوء أنصار الله الى الإعلان عن إقفال باب المندب أمام الملاحة التجارية الدولية بما فيها ناقلات النفط سيرتّب أزمة عالمية كبرى من جهة، ولا يكلف اليمنيين أكثر من إطلاق قذيفة هاون كل نصف ساعة في مياه البحر الأحمر، مضيفاً أن هذا القلق هو أحد العوامل الضاغطة للبحث الأميركي عن حلول تمنع التصعيد لا تزال القيادة الإسرائيلية غير جاهزة لقبولها.