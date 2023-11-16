هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

عُلم أن إبلاغ رسائل إلى مسؤولين لبنانيين مستمر، لا سيما من قِبل السفيرة الأميركية والسفير الفرنسي، ولكن بعيداً عن الأضواء، بعد تدابير أمنية غير اعتيادية اتخذتها السفارتان المذكورتان.

أحد المحافظين قصد برفقة نواب عدداً من السفارات العاملة في لبنان لطلب المال والمساعدات لملاقاة خطة الطوارىء في منطقته وقد ووجهوا بالرفض العلني ماعدا سفارة احدى دول اميركا الجنوبية التي طلبت مراجعتها لاحقاً.

بعدما وزع أحد الوزراء أذونات خاصة مرفق عام علق أحد النواب السابقين بالقول “لو الظروف أحسن من هيك كنت طلبت أعمل حفلة… لابني الصغير.

الجمهورية

رأت مصادر متابعة أن ما صدر عن القمة العربية لا يرضي أحداً، لا الممانعة ولا خصومها.

قالت أوساط متابعة إذا كانت تسمية رئيس الجمهورية هي نتيجة تقاطع الداخل مع الخارج فإن تسمية رئيس الحكومة مدخلها دولة إقليمية.

حرص حزب فاعل على إستمرار التواصل مع دولة أوروبية على رغم موقفها من الحرب على غزة.

اللواء

ينشط وسطاء في ملفات معقدة على الحؤول دون حصول اشتباكات أو ضربات تؤثر على حركة مرور سفن الطاقة في البحر الأحمر.

بات بحكم المؤكد أن الأساتذة المتقاعدين في الجامعة، خصصت لكل واحد منهم مساعدة، تعويضاً عن مساعدة الانتاج، لا تقل عن 400 دولار أميركي.

لوحظ اختفاء العملات الصغيرة من فئة 20 دولاراً وهبوطاً، على خلفية جمعها لأغراض تتعلق برواتب الشهر المقبل.

البناء

قال مسؤول عربيّ معنيّ بملف التفاوض حول تبادل الرهائن والأسرى بين حركة حماس وجيش الاحتلال إن مسودة الاتفاق صارت جاهزة وفيها ثلاث خانات فارغة لملئها بما يتم الاتفاق عليه، وتطال اختيار مدة الهدنة بين 3 و5 أيام، وعدد الرهائن بين 50 و75 وعدد الأسرى بين 150 و250 وتوقع أن يكون اليوم حاسماً وفق المساعي القطرية مع حماس والأميركية مع حكومة الكيان، خصوصاً بعدما حسم أمر مجمع الشفاء، فدخل إليه الاحتلال واعتبر الدخول إنجازّا ولم يستطع تقديم دليل ضد حماس ما اعتبرته حماس إنجازًا.

رأى مسؤول أمني سابق أن مسار الأيام الممتدّة منذ عملية السابع من تشرين يقدّم صورة سيئة جداً، لكفاءة المخابرات الإسرائيلية بكل أجهزتها سواء على مستوى الكفاءة الوقائية أو القدرة على جمع المعلومات الدقيقة للعمليات الحربية أو كفاءة خوض الحرب الدعائية. وأن المخابرات الأميركية ظهرت مجرد مرآة لما تراه وتقوله المخابرات الإسرائيلية في كل ما يتصل بشؤون تعني كيان الاحتلال ما يعني حلّ فروعها الخاصة بتكوين مصادر مستقلة ما جعلها تدفع من سمعتها ثمناً كبيراً.

الأنباء

طرح جديد يعقّد محاولات حل ملف عالق ولا يساعد على إيجاد مخرج.

أضرار كبيرة لحقت بالمزارعين في المنطقة الحدودية وبعض القرى حتى البعيدة نسبياً لم تتمكن بعد من قطف المحاصيل وتحديداً الزيتون.