هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

تفاعلت في قصر العدل وثيقة تكشف عن تحويلات مالية لأحد القضاة خصوصاً بعد كلام عن لوائح أخرى تتضمن اسماء عدد كبير من القضاة الذين استغلوا نفوذهم لتحويل أموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019.

رفضت دوائر مجلس النواب تسجيل اقتراح قانون المقدم من قبل التيار الوطني الحر وهو تضمن الموازنة كما عدلته لجنة المال النيابية باعتبارها سابقة وهرطقة دستورية

قال مرجع نيابي في مجلسه إن من أبرز النواب الذين عملوا في تصحيح مشروع الموازنة رازي الحاج وغادة أيوب.

يُنقل أن مرجعاً سياسياً قال كلاماً كبيراً وخطيراً، خلال جولة له في بعض المناطق التابعة لنفوذه، وخصوصاً ما يجري في الجنوب إلى الظروف الاقتصادية مبدياً قلقه من كل ما يحيط بلبنان من مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية

الجمهورية

عدّلت جهة سياسية فاعلة من أسلوبها في التعامل مع وضع طارئ الى مستوى التحسّب لإحتمالات خطرة والخروج من دائرة إعتبار ما يجري بأنه تهويل.

إتهم أحد النواب المستقلين جهات سياسية معارِضة لقوة حزبية بالسعي الى تشويه صورته عبر اتهامه بمسايرة هذه القوة.

لاحظت مصادر قيادية معارضة بأن الآمال لتكرار تجربة التمديد العسكري رئاسياً تراجعت.

اللواء

فوجئ مصرفيون، خلال اللقاء مع الحاكم بالإنابة بلغة جازمة وواثقة، خلافاً لما كان يحصل مع الحاكم السابق..

اطلق تيار لديه مرشح جدّي للرئاسة دينامية جديدة، تتعلق بحشد الصوت المسيحي خارج التكتلات المعروفة، المناوئة لمرشح هذا التيار..

تتحدث جهات واسعة الاطلاع عن أن مخاطر انهيار الوضع في الجنوب احتمال يتزايد يوماً بعد يوم!

نداء الوطن

في ندوة برلمانية؛ ورداً على سؤال حول تزويد هيئة الشراء العام بالموظفين لتتمكن من القيام بمهامها؛ أجاب رئيس الهيئة جان العلية أنّ موظفي إدارة المناقصات السابقة الذين اعتبرهم قانون الشراء العام من ملاك الهيئة، أُخذوا من الهيئة الى مكان آخر.

عُلمَ أنّ مساعيَ تُبذل لتفادي صدور موقف عن المجلس الشرعي يستنكر فيه استبعاد رئيسة الغرفة الاولى في ديوان المحاسبة القاضية جمال محمود عن لجنة الإشراف على التقرير السنوي.

ترفض كتلة شمالية خلال الإجتماعات التشاورية ربط موضوع رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية نظراً لحساسية الطرح ورفض المرجعيات الكبرى في الطائفة منطق المساومة وجوائز الترضية.

البناء

توقفت جهات عربية ودولية أمام الإعلان السوري عن إسقاط طائرة مسيّرة عند الحدود السورية مع الأردن بالتزامن مع البيان الواضح للخارجية السورية حول الدعوة الى وقف الضربات الأردنية الجوية داخل الأراضي السورية تحت ذريعة ملاحقة التهريب والمطالبة بتفعيل أطر التنسيق الأمني لمعالجة المشاكل الحدودية والتذكير بتهريب آلاف الإرهابيين وكميات الأسلحة عبر الأردن إلى سورية وتسامح سورية حرصاً على تحسين العلاقات الثنائية. وقالت إن الأمر بات عند السعودية الآن لترك التدهور في العلاقات يتصاعد أو التدخل لاحتواء الأزمة التي تسبب بها الطلب الأميركي من الأردن للانخراط في الضغط على سورية.

شبهت مصادر في المقاومة عملية خان يونس بعملية استهداف مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة ضابط وجندي وجرح مئتين. وقالت إن النتائج متشابهة والآلية متشابهة. وقالت المصادر إن الخط البياني التصاعدي للمهارة والكفاءة للمقاومة الفلسطينية يقابله خط تراجعي في كفاءة جيش الاحتلال وأدائه؛ وهذا يعني أن إصرار قيادة جيش الاحتلال على مواصلة العمليات العسكرية سوف يتسبّب بكارثة لجيش الاحتلال يصعب احتواؤها ويبدو أن حدوثها بات قريباً، خصوصاً مع تراجع دور ألوية النخبة لصالح ألوية الاحتياط.