هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

صحيفة الجمهورية

ـ قال مسؤول كبير انّ اكثر المستفيدين من سياسات الدعم هم اكثر المعترضين على دفع ما يتوجب عليهم من ضريبة.

ـ لوحظ تزايد سفر مسؤولين ووزراء في الفترة الأخيرة على رغم الشكوى من انعدام الموارد المالية.

ـ سأل مراقبون اين أصبحت فضيحة البنزين المغشوش التي كشفتها السلطات الرقابية المختصة، وعلى أي أساس تمّت لفلفة القضية.

صحيفة اللواء

ـ همس

تهتم مصادر بما إذا كان الوزير البريطاني، تناول ترتيبات مراقبة في الجنوب على نحو ما هو حاصل في منطقة البقاع!

ـ غمز

تختلف التقديرات بين نسب المقيمين والمغادرين القرى الملامسة للخط الأزرق من الجهة اللبنانية، وهي تقل ليلاً وتنتعش نهاراً بين 30 و40٪.

ـ لغز

يضع قطب نيابي طرفين فقط: أحدهما رسمي والآخر سياسي في اتصالاته التي لم تنقطع مع وسيط أميركي مفوض.

صحيفة النهار

ـ زعيم سياسي سيلتقي لافروف ونائبه قريباً

تردد أن زعيماً سياسياً سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف.

ـ فكرة نائب بقاعي لتأهيل طريق ظهر البيدر

لوحظ أن فكرة نائب بقاعي لتأهيل طريق ظهر البيدر، شبيهة بما جرى بعد الزلزال، وما سمي بالتعمير حينذاك وأعطت نتائج ايجابية.

ـ تحقيقات تظهر أن أمل شعبان شكلت عقبة أمام المستفيدين والمافيويين

تبين بعض التحقيقات أن أمل شعبان التي تم توقيفها وإطلاقها وأعفاها وزير التربية من مهماتها كانت رفضت إمرار الكثير من المخالفات في الوزارة وشكلت عقبة أمام المستفيدين والمافيويين الناشطين بين الطبقات الـ 11.

ـ إشادة أميركية بالإجراءات التي يتخذها منصوري

سمع الوفد البناني الى واشنطن إشادة أميركية بالإجراءات التي يتخذها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي يتوجه الاثنين الى السعودية.

صحيفة نداء الوطن

ـ تؤكد المعلومات أنّ حملات التطبيل والتزمير التي يقودها البعض في سياق الاستعداد لعودة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى بيروت لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لا تستند إلى أيّ معطيات جديدة من شأنها أن تبدّل في وضعية الحريري، وبالتالي إنّ المشهدية المنتظرة في 14 شباط لن تختلف في وقائعها عن تلك التي حصلت في العام الماضي.

ـ يقول نائب شمالي في معرض إجابته عن فحوى الحراك الرئاسي الجديد للخماسية ولبعض الكتل لإنهاء الشغور الرئاسي، إنه لا حل في الأفق قبل انجلاء أوضاع الحرب على غزة، وكل ما يجري هو لعب في الوقت الضائع.

ـ علم أنّ زيارة مسؤول أوروبي كبير إلى بيروت لا تحمل مقترحات سياسية بل تطرقت إلى التفاصيل الأمنية التي تناقش للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب في الجنوب.

الأنباء

مداولات بعيدة عن الأضواء

حرص لافت على إبقاء مداولات تشهدها الأيام الماضية بعيدة عن الأضواء وتسريبات الإعلام.

حساسيات غير مبررة

ملف بأبعاد خارجية عاد الى الواجهة، وبالخلفيات السابقة نفسها المنطلقة من حساسيات غير مبررة.