هذا ما جاء في أسرار الصحف اليوم

النهار

يُنقل أن لقاءات تحصل بين رجال دين في بلدين متجاورين على خلفية بعض الأحداث ومعالجتها، دون أن تخلق أي تداعيات في الداخل اللبناني، أو انشقاقات بين السياسيين والناس

فوجىء عونيون بقرار التيار الوطني الحر فصل النائب الياس بوصعب من صفوفه قبل الانتخابات وليس بعدها علماً ان بوصعب قبيل الترشح الى الانتخابات قد اعلن انه لا ينتمي تنظيمياً الى التيار.

لوحظ عدم تعليق المعارضة العونية على انتخابات “التيار الوطني الحر” التي مرّت دون ضجيج وكأنها لم تكن.

قال سياسي جبيلي في مجلس خاص إن الرئيس نبيه بري أعلن خريطة الطريق الرئاسية ولديه كل المعطيات لانتخاب الرئيس في أيلول ومَن يعش يرَ.

يصطدم الأهالي بغلاء أسعار الكتب المدرسية والقرطاسية في شكل جنوني، ولا حسيب ولا رقيب من الأجهزة المختصة.

اللواء

لا يُبدي وزير سيادي اهتماماً بالدعوات المجهولة لملاحقات على خلفية ما حدث من التباسات في أروقة الأمم المتحدة حول التجديد السابق والحالي لليونيفيل.

تناهت لمرجع كبير معلومات أن تياراً معروفاً، يتجه للتجاوب مع أي دعوة للحوار، فسارع لقطف اللحظة المناسبة لإنجاز الاستحقاق المرتقب.

تتزايد الضغوطات القطاعية على الوضع المتأزم، لجهة الامتناع عن العمل، بالذرائع الجدية، التي لا نقاش حولها.. ولكن ما جدوى التعطيل المستمر!

نداء الوطن

يتردّد أن رئيس حزب يتحيّن الفرصة لـ»التخلص» من نائب في كتلته يحتل منصباً رفيعاً بفعل الخلاف حول الملف الرئاسي.

تحسّنت العلاقة بين حزب مسيحي ومرشّح رئاسي بعدما كان الحزب يرفض اسم هذا المرشح الذي كان قبل وقوع الخلاف صديقاً للحزب.

ينشط الوزير السابق غطاس خوري ضمن اطار تكتل «الاعتدال الوطني» في العمل لمصلحة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية.

لوحظ غياب المشاركة الايرانية البارزة في مهرجان ذكرى تغييب الامام الصدر على الرغم من وجود وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في بيروت، كما لوحظت عدم مشاركة السفير الايراني واقتصر التمثيل على احد دبلوماسيي السفارة.

الأنباء

أكثر من اسم موضع تداول رئاسي في الكواليس والبحث لم يصل الى مرحلة جدية بعد

محطة أساسية ستشكل دلالة كبيرة على مستوى الاستحقاق الرئاسي وحظوظ البعض.

الجمهورية

إتهم تيار سياسي مرجعا بارزاً بأن أموال الكهرباء موجودة لكن الكيدية السياسية لن تسمح بصرفها.

نبهت مراجع أمنية قيادات سياسية من تصرفات محازبيها في أكثر من منطقة ولفتت الى مخاطر إستمرارها.

قال متابع لملف التمديد لقوات »اليونيفيل« إن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن لا قيمة له اذا لم تلتزم القوة الممسكة بالأرض في الجنوب بمضمونه.