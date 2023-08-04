هذا ما جاء في أسرار الصحف

النهار

انخفض منسوب الحراك على خط الانتخابات البلدية في القرى والبلدات بشكل لافت، بعدما تراجع نسبياً إثر تأجيل هذا الاستحقاق، وإشارة نواب المناطق لناخبيهم بأن له صلة بالاستحقاق الرئاسي المتعثِّر

لوحظ هدوء الحركة السياحية بكامل قطاعاتها في منطقة صيدا والجوار، ربطاً بأحداث مخيم عين الحلوة، ومغادرة عائلات بأعداد كبيرة إلى مناطق اخرى بعيدة عن كل المخيمات الفلسطينية وايضا السورية

سجل غياب لافت لوزير الدفاع الوطني موريس سليم عن المعرض الذي نظمته قيادة الجيش وحضره رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء في حرم وزارة الدفاع

تنشط الاجهزة الامنية في غير مكان لتعقب المخلين بالأمن خوفاً من تفلت يتمدد ويخرج عن السيطرة لاحقا

البناء

خفايا

تساءلت مصادر فلسطينية عن كلام مسؤول لبناني مكلف بالملف الفلسطيني حول ثنائية حكومية تقوم على عنوان منح الفلسطينيين حق التملك والعمل وبالتوازي فتح ملف سلاح المخيمات وقالت انها سمعت ذات الكلام من الجهات الغربية وقالت هل هذا هو الموقف اللبناني المتفق عليه رغم أنه مقدمة للتوطين وهل هناك تناغم بين جهات دولية ولبنانية مع جهات فلسطينية واقليمية كل من موقعه لبلوغ هذا الهدف؟

كواليس

قال مصدر نيابي ان الترجمة الصادقة لكل كتلة نيابية ترفض التشريع وتقول الحل هو انتخاب رئيس جمهورية هي أن تكون أولويتها ملء الفراغ الرئاسي لا مواصفاتها للرئيس فتذهب لانتخاب المرشح الذي يرتب انضمامها لانتخابه فرصة لإنهاء الفراغ أما تمسكها بشروطها للانتخاب فيعني أن عليها أن تجيب عن كيفية تسيير شؤون الدولة في ظل الفراغ لأنها شريك بصناعة الفراغ عبر شروطها الرئاسية

الجمهورية

موظفون دوليون لا يخفون تعاطفهم الشخصي مع رأي الدولة اللبنانية من النازحين لكنهم يقولون إنّ المجتمع الدولي يرفض بقوة حلّ هذه المسألة.

نُقل عن ديبلوماسي غربي قوله صدقوني إن لم تنتخبوا رئيساً: للجمهورية ضمن أسابيع قليلة، فلن تجدوا في العالم من ينظر اليكم، أو يساعدكم للخروج مما ستسقطون فيه.

تبيّن أنّ الخلاف بين مرجعين كبيرين حول ملف حسّاس لا يعدو كونه تبايناً في وجهات النظر حول هذا الملف الذي

سيتوافر له حل وشيك.

اللواء

همس

يهتم ملحقون أمنيون في سفارات فاعلة بمعرفة المسار الذي سيسلكه الوضع في مخيم عين الحلوة..

وضعت قيادات لبنانية خطاً أحمر، في سياق معالجة اشتباكات عين الحلوة، بعدم السماح لأي جهة بإستقدام تعزيزات من مخيمات أخرى..

غمز

وضعت قيادات لبنانية خطاً أحمر، في سياق معالجة اشتباكات عين الحلوة، بعدم السماح لأي جهة بإستقدام تعزيزات من مخيمات أخرى..

لغز

عادت جهات قيد المتابعة بثّ فيديوهات تتحدث عن انفجارات خلال ساعات، ودعت الذين يستمعون للابتعاد عن أماكن بحدّ ذاتها..

نداء الوطن

سُئل نائب شمالي عن موقفه في ما خص الرئاسة فكان جوابه: نسأل سفير دولة صديقة لكنه لا يعطينا جواباً واضحاً.

يحاول أحد رجال الدين الاتصال بمرجعيات أوروبية لتأمين الدعم لمؤسسات حيوية بعدما تقلص دعم دولة أوروبية صديقة للبنان.

تقول أوساط رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إنّ الدعوة لعقد لقاء تشاوري انطلقت من قضايا طرحها بعض المطارنة الموارنة عليه خلال اللقاء في الديمان

الأنباء الإلكترونية

تطورات جديدة

تطورات جديدة يبدو أنها ستحصل على خط ملف قضائي أساسي وهذه المرة من الخارج.

تمرير قرارات

لوحظ ان قرارات عدة غير شعبوية تُمرَّر في زحمة التطورات والأحداث.