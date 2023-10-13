هذا ما جاء في أسرار الصحف

البناء

خفايا

توقع خبراء عسكريون أن تطول الفترة التي يتمّ اعتماد التدمير الناري والقتل العشوائي ضد غزة مع الكلام المتواصل عن عملية برية كبرى قبل أن يتّضح ما إذا كانت العملية العسكرية البرية سوف تتم أم لا؟ لأن التعقيدات التي تحول دون العملية البرية وتتصل بالجهوزية المعنوية لجيش الاحتلال من جهة وما ينتظر هذا الجيش خلال العملية البرية في ضوء ما ظهر خلال المواجهات الأخيرة من جهة ثانية، ومحاولة تفادي انخراط حزب الله أو فهم حدود العمل العسكري الذي لا يؤدي إلى انخراطه من جهة ثالثة هي تعقيدات لا حلول قريبة لها.

كواليس

حذّر مصدر دبلوماسي من أن تدخل عوامل جديدة على المشهد إذا طال العدوان الوحشي على غزة، مشيرًا إلى ما يجري في الأردن ومصر، والخشية من ظهور شارع عربي يصعب تجاهله سواء من صانع القرار الأميركي أو من حكومات القاهرة وعمان، خصوصًا أن الموقف السعودي بدأ يشهد تبدلاً لصالح الوقوف مع العنوان الفلسطيني بعيدًا عن مفردات الدعوة لوقف التصعيد بصورة حيادية.

نداء الوطن

ـ يشكو مواطنون من أنّ بعض مكاتب شركة «ألفا» تحصّل الفواتير على أساس سعر الدولار في السوق الموازية فيما يفترض أن يكون وفق سعر صيرفة.

ـ يُلاحظ أنّ رئيس تيار سياسي بارز لم يصدر أي موقف تضامني مع أبناء غزة إزاء الحرب التي يتعرضون لها.

ـ يقال إنّ شخصيات شيعية زارت مرجعاً رسمياً مهماً وقالت أمامه بصريح العبارة «إنّ ودائعنا ضاعت، ولا يمكن بالتالي المخاطرة بما تبقى لنا من منازل ومصالح»، في إشارة إلى الخشية من الانخراط في الحرب العسكرية.

الجمهورية

ـ توقف مراقبون عند توقيت قصف اسرائيل مدارج مطارَي دمشق وحلب قبيل موعد وصول وزير الخارجية الإيرانية إلى سوريا، ما اضطرّه إلى العودة

ـ اكد مسؤول فلسطيني كبير انه يتوقع اجتياحًا إسرائيليًا لغزة بهدف محو ما لحق بالإسرائيليين من إهانة سياسية وعسكرية وأمنية.

ـ توقف دبلوماسيون غربيون عند المواقف الصارمة لمسؤول روحي في لبنان من موضوع الهجوم على غزة

النهار

يختصر وزير سابق الوضع بالآتي: عندما تتكلم أميركا. ويشير الى أن كلام الرئيس بايدن رسم الأطر المحددة للحرب الدائرة في غزة وقد وصلت الى كل المعنيين في الداخل والخارج.

يعاني أحد أبرز فنادق العاصمة من أزمة خانقة تجلّت في الأيام الماضية على خلفية حرب غزّة والمخاوف في لبنان، ما أدّى الى خفض عملية الإشغال وتقليص دوام الموظفين.

لم تطرح على طاولة مجلس الوزراء دعوة وزير الشباب والرياضة الى عقد مؤتمر وطني للبحث في حل المشكلات اللبنانية المصيرية.

اللواء

همس

يتردد أن نقطة الإلتقاء المشتركة خلال اتصال بين مسؤولين كبيرين في المنطقة تتعلق بوقف النار أولاً..

غمز

تستطلع سفيرة دولة كبرى مواقف الشخصيات الفاعلة من احتمالات تطور الوضع جنوباً.

لغز

يجري التكتم على الوضعية المالية للبلد، لتوفير تمويل الرواتب والاحتياجات الرئيسية في العام المقبل.

الأنباء

*تعليمات

تعليمات من مرجعية سياسية إلى المؤسسات والقطاعات الحزبية بالاستعداد العملاني لاحتمال تدهور الوضع العسكري.

*استمهال

سلسلة اجتماعات عقدتها وزارة الصحة مع منظمات دولية لطرح مسألة المساعدات بحال نشوب حرب على لبنان، وكان هناك استمهال من بعضها لإعطاء الجواب.