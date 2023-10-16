هذا ما جاء في أسرار الصحف

نداء الوطن

تبيّن أنّ شركة «الميدل ايست» أرسلت طائرتين من أسطولها الجوي إلى مطار اسطنبول، كإجراء وقائي، وقد أبلغت الطيارين بأنّهم قد يحطون في أي لحظة بطائراتهم في المطار التركي اذا ما تعرّض مطار بيروت للقصف.

طلبت السفيرة الأميركية دوروثي شيا مواعيد عاجلة من أكثر من شخصية سياسية وغير سياسية، خارج السلطة، لتكوين صورة، من مختلف الزوايا، لِما يفكِّر فيه القادة اللبنانيون حيال ما يجري، ولئلا يقتصر مضمون تقريرها إلى رؤسائها، على آراء الرسميين اللبنانيين.

يتردد أنّ وزير الاتصالات جوني قرم بصدد عرض تلزيم القطاع البريدي على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الأعمال، لكونه يصرّ على عدم الأخذ برفض ديوان المحاسبة لنتيجة المزايدة، وهو يُبلغ السائلين أنّ لديه الكثير من الكلام الذي يقوله والحقائق التي سيكشفها، في هذا الصدد.

الجمهورية

إنقطع البحث نهائياً باستحقاق داهِم داخليا وخارجيا إذ لا يُؤتى على ذكره في لقاءات أو اتصاالت لا من قريب ولا من بعيد

حصل نقاش حاد بين سفير دولة كبرى ومسؤول حزبي حول الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة.

أرجأ مسؤول أميركي زيارته الى لبنان في آخر لحظة، بعد أن أُمّنت له مواعيد مع عدد من المسؤولين.

اللواء

إنتقد مرجع روحي مسيحي أمام زواره إستمرار غياب الوزراء المسيحيين عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رغم الظروف الحرجة التي تحيط بالبلد مع تطورات الحرب في غزة!

إستغل بعض تجار المواد الغذائية أجواء الهلع التي رافقت المناوشات المدفعية على الحدود الجنوبية، لرفع أسعار بعض المواد الضرورية، وتخفيف عرض مواد أخرى في الأسواق!

الأنباء

*صمت غير مقبول

صمت غير مقبول لجهات معنية بملف استراتيجي أساسي رغم صدمة الرأي العام بما كُشف عنه في الساعات الأخيرة.

*تغطية الفشل

فريق سياسي يحاول تغطية فشله بملف جديد من خلال سقف الخطاب العالي في السياسة ورمي المسؤوليات.