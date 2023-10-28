هذا ما جاء في أسرار الصحف

الجمهورية

عمم مرجع ديني على بعض الفاعليات عدم الإدلاء بمواقف متطرفة خشية أن تزعزع الاستقرار الداخلي.

تلقى أحد الوزراء لوماُ شديداً على مواقف أدلى بها عبر قناة أجنبية.

استغرب مرجع سياسي ما وصفه بغباء أحد الوزراء وحديثهم عن سيناريوهات تدميرية يمكن أن يتعرض لها لبنان.

اللواء

لم يُعرف بعد مسار تحويل مليارات الليرات اللبنانية إلى دولار لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.

تعيش مؤسسات سياحية وعقارية أجواء قلق من جرَّاء تراجع محتمل للحركة الاقتصادية، في ضوء مؤشرات غير مريحة على صعيد الحرب وما بعدها…

تروِّج سفارات طلبت من رعاياها المغادرة أن الثلث الثاني من الشهر المقبل، سيشهد خضات أمنية عنيفة، تشمل لبنان وعواصم أخرى في المنطقة.

نداء الوطن

يحاول وزير سني سابق ذو خلفية اقتصادية وكان محسوباً على «تيار المستقبل»، الدخول إلى مناطق طرابلس وعكار ذات الأغلبية السنية لتأمين حاضنة شعبية له، وذلك عبر تقديم بعض المساعدات لدور الأوقاف وصناديق الزكاة… ويشير في أحاديثه إلى أنّ حراكه مدعوم سعودياً، ويسرّ في مجالسه مع من يسأله عن مستقبل سعد الحريري بالقول: انسوا أمره.

يُقال إنّ رسالة أمنية وصلت إلى منظمي تحركات احتجاجية، مفادها أنّ أعمال الشغب قد تخرج عن السيطرة اذا ما تصدى لها بعض سكان المناطق حيث تجري هذه الاحتجاجات، ما أدى إلى تراجع هذه التحركات.

على رغم تشدد السلطات الرسمية في ما خص النزوح، الا أنّ ثمة رؤساء بلديات في قضاء شمالي، محسوبين على تيار سياسي بارز يجاهر بمطالبته بعودة السوريين إلى بلادهم، يرفضون تنفيذ الإجراءات المطلوبة من وزارة الداخلية.

الأنباء

أجواء ايجابية على مستوى عمل المؤسسات قد تتظهّر في الأيام المقبلة.

جهد رسمي ميداني ملحوظ على مستوى مواكبة التطورات الأخيرة.