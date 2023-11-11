السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
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هذا ما جاء في أسرار الصحف

منذ ساعة واحدة
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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نداء الوطن

أجرى رئيس تكتّل نيابي اتّصالات مع دول عربية وصديقة لاستطلاع الأوضاع، فكان جواب المسؤولين في هذه الدول أنه من الحكمة أن تحموا وطنكم في هذه الظروف.

بدأ نجل أحد شهداء 14 آذار نشاطاً ميدانياً وحزبياً في منطقته.

يتردّد أنّ دبلوماسيّاً روسيّاً يستفسر من زوّاره حول فرص انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.

اللواء

يشعر الشارع العربي بإحباط من موقف دولتين كبيرتين من اتساع دائرة العدوان والتدمير في غزة والضفة، والاكتفاء ببعض التصريحات التي لا معنى لها..
أثار ما أعلنه اقتصادي بارز حول تخفيض الرواتب والأجور قلقاً في أوساط العاملين في القطاعين الخاص والعام.
تنقطع كهرباء الدولة عن بعض الأحياء الحيوية في بيروت منذ أكثر من 48 ساعة، ولا تكترث مؤسسة كهرباء لبنان للأمر: هل هو عطل أو من ترتيب مافيات المولدات؟!

الجمهورية

لوحظت في الآونة الأخيرة زيارات مكثفة لسفير غربي لشخصيات سياسية رسمية وحزبية ناقلا رسالة تفيد بضرورة تجنّب لبنان ما وصفها السفير «حرباً مميتة».
نقل عن سفير أوروبي قوله إنه مرتاح لما سمعه من مسؤول حزبي حيال الوضع على الحدود الجنوبية.
مسؤول رفيع قال إنه يفضّل أن يكون الفصل في قضية الشغور بمنصب عالٍ وليد إجماع من قوى الطائفة التي ينتمي إليها من سيملأه.

الأنباء

هاجس دولي مشترك تجاه لبنان، الأمر الذي تؤكده التصريحات المتتالية لشخصيات عالمية رفيعة المستوى.

المناشدات لا تزال تصدر عن قطاع معيشي حيوي تحذيراً من دخول البلاد في حرب رغم التطمينات.

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