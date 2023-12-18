هل الشغور القضائي والتعيينات العسكرية.. في المدى القريب؟

اعتبرت مصادر قضائية رفيعة المستوى أنه من المُبكر طرح موضوع ملء الشغور في مركز المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يُحال إلى التقاعد في شباط المقبل، ورأت أن ما زال هناك متّسع من الوقت حتى يُحال القاضي عويدات إلى التقاعد والبحث عن البديل وفق ما يقرّه القانون.

وأفادت المصادر نفسها، لـ”الجمهورية”، بأنه حتى اللحظة لم يتم البحث التفصيلي في الحل الذي سيتم اعتماده ولا بحث في أي اسم بديل للقاضي عويدات، والأمور متروكة لوقتها المناسب طالما أن القانون يتيح المعالجة السريعة للشغور.

أما فيما خص التعيينات العسكرية، فكشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن الوزراء تلقوا ملحقاً في عطلة نهاية الأسبوع تضمن إضافة 5 بنود على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ومن بينها الموافقة على إصدار مرسوم ترقية الضباط في الأجهزة العسكرية والأمنية وكالة عن رئيس الجمهورية.

وعليه استبعدت مصادر حكومية عبر “الجمهورية” أن تتناول جلسة الغد أي تعيينات في المؤسسة العسكرية لفقدان أي معطيات يمكن أن تؤدي الى تعيين رئيس للأركان وملء الشغور على مستوى أعضاء المجلس العسكري.